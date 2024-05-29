به گزارش خبرگزاری مهر، هلال احمر فلسطین اعلام کرد ارتش اسرائیل یک آمبولانس را مستقیماً در منطقه تل السلطان در رفح هدف قرار داده است.

شبکه خبری المیادین شامگاه چهارشنبه گزارش دادند که در حمله رژیم صهیونیستی به یک آمبولانس در محله تل السلطان در غرب رفح واقع در جنوب غزه دست‌کم دو نیروی امدادگر آن شهید شدند.

از سوی دیگر، برخی گزارش‌ها حاکیست در ادامه جنایات ددمنشانه رژیم کودک کش اسرائیل در جنوب نوار غزه، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی یک منزل مسکونی را در شرق نوار غزه در نزدیکی مدرسه الزهرا هدف قرار دادند که در پی این حمله شماری شهید و تعدادی مجروح شدند.

همچنین، تارنمای فلسطین الیوم گزارش داد که در بمباران منزلی در منطقه تل السلطان در غرب رفح سه فلسطینی شهید و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.

وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای نوار غزه ار هفتم اکتبر گذشته به ۳۶ هزار و ۱۷۱ شهید و شمار مجروحان به ۸۱ هزار و ۴۲۰ نفر افزایش یافت.

به نقل از المیادین، وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد شمار شهدای حملات اسرائیل به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون به ۳۶ هزار و ۱۷۱ شهید و شمار مجروحان به ۸۱ هزار و ۴۲۰ نفر افزایش یافته است.