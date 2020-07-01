به گزارش خبرگزاری مهر، شتاب‌دهنده سبک زندگی با همکاری انجمن عرضه‌کنندگان صنایع فرهنگی ایران (صف)، اولین رویداد خود با عنوان «آینه» را با هدف شناسایی فعالان صنایع فرهنگی در دوران کرونا برگزار می‌کند.

این رویداد با موضوعات؛ اسباب‌بازی، کتاب، روزنامه، مطبوعات و نشریات، نوشت افزار، پوشاک ایرانی و کالای حجاب، صنایع دستی، هدایا و تزئینات، خوراک و تغذیه سالم، گردشگری، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، رسانه‌های دیداری و شنیداری، نرم‌افزار و بازی‌های رایانه‌ای برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند فعالیت‌های خود در دوران بحران کرونا را در محورهای اشاره شده در پوستر فراخوان تا تاریخ اول مرداد ۹۹ به پست الکترونیک ilsagroup@yahoo.com ارسال کرده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۰۹۰۱۱۶۶۸۸۹۸ و ۰۲۱۸۶۵۰۴۴۸ تماس حاصل کنند.

یادآور می‌شود، برترین‌های رویداد علاوه بر دریافت تندیس آینه و جوایز نقدی، از تسهیلات انجمن عرضه‌کنندگان صنایع فرهنگی بهره‌مند خواهند شد.