۱۲ هزار تن گوشت مرغ در خراسان جنوبی تولید شد

محمود اشرفی گل در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال ۹۸ میزان تولید گوشت قرمز در خراسانجنوبی ۱۳ هزار و ۶۰۰ تن بوده است که این آمار در سه ماه نخست سال ۹۹ به حدود ۴ هزار و ۱۵۰ تن رسید.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خراسانجنوبی با اشاره به اینکه در سال ۹۹ در خراسانجنوبی ۱۱۴ هزار و ۸۰۰ تن شیر تولید شده است، افزود: آمار تولید شیر در سه ماهه نخست سال ۹۹ نیز ۳۴ هزار و ۵۰۰ تن است.
اشرفی در زمینه میزان تولید گوشت مرغ در خراسانجنوبی نیز گفت: در سه ماهه نخست سال ۹۹ حدود ۱۲ هزار و ۱۰۰ تن و در سال ۹۸ بیش از ۵۸ هزار تن گوشت مرغ در استان تولید شده است.
وی با بیان اینکه میزان تولید تخم مرغ در خراسانجنوبی طی سه ماهه نخست امسال ۶ هزار و ۵۰ تن و در سال گذشته ۲۴ هزار تن بوده است، ادامهداد: خراسانجنوبی قطب تولید گوشت مرغ و تخم مرغ در کشور است و اگر مشکلات تولیدکنندگان و فعالان صنعت دام و طیور در تأمین نهاده حل شود وضعیت بهتری را در عرضه این محصولات خواهیم داشت.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خراسانجنوبی بیانکرد: متأسفانه شیوع کرونا و کاهش مصرف مرغ در پی تعطیلی رستورانها و مراسمهای مختلف در اسفند، فروردین و اردیبهشت آسیبهای فراوانی را به فعالان صنعت طیور وارد کرد و تولیدکنندگان، گوشت مرغ را با قیمتی بسیار پایینتر از قیمت تمام شده و حتی قیمت مصوب در خراسانجنوبی عرضه کردند.
اشرفی یادآور شد: میزان تولید عسل در استان نیز طی سه ماه گذشته ۷۵ تن و در سال ۹۸ نیز حدود ۱۸۲ تن بودن است.
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