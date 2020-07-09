  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۸:۴۶

دادستان عمومی و انقلاب تبریز:

برگزاری مراسم عزا و عروسی در آذربایجان شرقی ممنوع است

برگزاری مراسم عزا و عروسی در آذربایجان شرقی ممنوع است

تبریز- دادستان عمومی و انقلاب تبریز اعلام کرد که در راستای مقابله با بیماری کرونا، برپایی هر گونه مراسم عزا و عروسی در آذربایجان شرقی ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محبوب علیلو در حاشیه نشست ستاد استانی مقابله با کرونا با اشاره به افزایش تصاعدی آمار ابتلاء به ویروس کرونا در مراسم عزا و عروسی آذربایجان شرقی گفت: تا اطلاع ثانوی برپایی این مراسم ممنوع است.

وی ادامه داد: افراد در هیچ شرایطی نمی‌توانند در محل‌های سربسته از جمله تالارها، رستوران‌ها و باغ تالارها اقدام به برگزاری مراسم عروسی و عزاداری کنند و در صورت برپایی این مراسم قطعاً این محل‌ها پلمب و بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری خواهد شد.

محبوب علیلو افزود: همچنین اگر در چنین مراسمی افرادی به کرونا مبتلا شوند، کسانی که زمینه بروز این بیماری را ایجاد کرده‌اند، اعم از صاحبان عزا یا عروسی، صاحب رستوران، تالار و باغ تالار، از لحاظ کیفری و مدنی مسئولیت دارند و به عنوان ایراد صدمه بدنی یا قتل عمدی به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شوند.

کد مطلب 4969629

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها