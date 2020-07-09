برگزاری مراسم عزا و عروسی در آذربایجان شرقی ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محبوب علیلو در حاشیه نشست ستاد استانی مقابله با کرونا با اشاره به افزایش تصاعدی آمار ابتلاء به ویروس کرونا در مراسم عزا و عروسی آذربایجان شرقی گفت: تا اطلاع ثانوی برپایی این مراسم ممنوع است.

وی ادامه داد: افراد در هیچ شرایطی نمی‌توانند در محل‌های سربسته از جمله تالارها، رستوران‌ها و باغ تالارها اقدام به برگزاری مراسم عروسی و عزاداری کنند و در صورت برپایی این مراسم قطعاً این محل‌ها پلمب و بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری خواهد شد.

محبوب علیلو افزود: همچنین اگر در چنین مراسمی افرادی به کرونا مبتلا شوند، کسانی که زمینه بروز این بیماری را ایجاد کرده‌اند، اعم از صاحبان عزا یا عروسی، صاحب رستوران، تالار و باغ تالار، از لحاظ کیفری و مدنی مسئولیت دارند و به عنوان ایراد صدمه بدنی یا قتل عمدی به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شوند.