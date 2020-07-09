حجتالاسلام نعمت آزموده در گفتگو با مهر در خصوص برگزاری نماز جمعه در استان خراسان شمالی اظهار کرد: با توجه به اعلام ستاد استانی کرونا مبنی بر شیوع این ویروس در سطح خراسان شمالی تصمیمگیری برای اقامه نماز در شهرستانهای خراسان شمالی انجام شده است.
رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خراسان شمالی ادامه داد: بر این اساس آئین عبادی سیاسی نماز جمعه در شهرهایی با شیوع قرمز کرونا اقامه نمیشود که در پی گزارش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی شهرستانهای بجنورد و گرمه دارای چنین شرایطی هستند و نماز جمعه در این شهرستانها لغو اعلام میشود.
وی افزود: اقامه نماز جمعه در سایر شهرستانهای خراسان شمالی برقرار است و تمامی شهرهای استان در شهرستانهای فاروج، شیروان، جاجرم، اسفراین، راز و جنگلان و ما نه و سولقان شاهد اقامه این نماز خواهند بود.
حجت الاسلام آزموده با اشاره به ممنوعیت ورود افراد کهنسال، کودک و افراد با علائم تب به نماز جمعه گفت: نمازگزاران سعی کنند تمام پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند.
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