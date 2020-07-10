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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۹:۲۱

با صدور پیامی؛

رضایی درگذشت فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش را تسلیت گفت

رضایی درگذشت فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش را تسلیت گفت

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی، درگذشت فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با صدور پیامی، درگذشت امیر سرتیپ خلبان، هوشنگ صدیق، فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش  را تسلیت گفت.

متن پیام دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

امیر سرتیپ خلبان، هوشنگ صدیق، فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به لقاء الله پیوست.

این امیر سرافراز، در عرصه های گوناگون خدمت، بویژه در دوران پر فراز و نشیب دفاع مقدس، منشأ آثار و خدمات فراوان بود.

فقدان این فرمانده شجاع را بعموم فرماندهان و همرزمانم در ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیزبه خانواده محترم ایشان، تسلیت عرض نموده ،از درگاه حضرت حق، برای آن فقید سعید، غفران و آمرزش و برای عموم مصیبت دیدگان، شکیبایی و آرامش ،طلب می‌کنم.

محسن رضایی

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

کد مطلب 4970496

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    نظرات

    • محمد باقری IR ۰۳:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
      0 0
      پاسخ
      باسلام وخسته نباشی خدمت مسول رسانه مهر ابم پیام به دست آقای رضایی برسان آقای رضایی ماجقدر به جنبعالی پیام دادیم نسبت به مشکلات مردم روستایی و کشاورزان گفتیم طرحی داریم که مشکلات از سر راه اینها

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