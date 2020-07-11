داوجونز ۳۶۰ واحد جهش کرد / نزدک دوباره رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، در پایان معاملات روز جمعه آمریکا (بامداد شنبه به وقت تهران) به دنبال انتشار اخباری در مورد داروی احتمالی کرونا و ریکاوری سریع‌تر اقتصاد، سهام وال‌استریت جهش کردند.

میانگین صنعتی داو جونز ۳۶۹.۲۱ واحد یا ۱.۴ درصد جهش کرد و به ۲۶۰۷۵.۳۰ واحد بازگشت. اس‌اندپی ۱ درصد یا ۳۲.۹۹ واحد جهش کرد و به ۳۱۸۵.۰۴ واحد رسید. کامپوزیت نزدک ۶۹.۶۹ واحد یا ۰.۶ درصد جهش کرد و به رکورد تاریخی جدید ۱۰۶۱۷.۴۴ واحد رسید.

محققان جی‌لید اعلام کردند که داروی رمدسیویر این شرکت باعث بهبود نرخ ریکاوری در بیمارستان و کاهش ۶۲ درصدی نرخ مرگ‌ومیر در مقایسه با درمان‌های دیگر شده است.

این اخبار باعث شد تا سهام جی‌لید ۲ درصد جهش کند.

با جهش سهام در روز جمعه عملکرد هفتگی شاخص‌ها مثبت شد. داوجونز این هفته ۰.۹ درصد رشد کرد و اس‌اندپی و نزدک به ترتیب ۱.۷ درصد و ۴ درصد جهش کردند.

تا به اینجای امسال داوجونز و اس‌اندپی به ترتیب ۸.۶ درصد و ۱.۴ درصد پایین آمده‌اند اما کامپوزیت نزدک بیش از ۱۸ درصد جهش کرده است.