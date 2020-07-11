فیس بوک تبلیغات سیاسی را ممنوع می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فیس بوک تصمیم دارد در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سوم نوامبر ۲۰۲۰، تبلیغات سیاسی در پلتفرم خود را ممنوع کند.

به گفته منابع آگاه، ممنوعیت احتمالی هم اکنون تحت بررسی و هنوز به طور نهایی تایید نشده است.

این شبکه اجتماعی به دلیل معافیت تبلیغات و پیام‌های سیاستمداران از فرایند راستی آزمایی تحت انتقادات گسترده‌ای قرار گرفته است. سال گذشته توئیتر تبلیغات سیاسی را منع کرد اما فیس بوک اعلام کرد تصمیمی برای سخت‌تر کردن قوانین مربوط به پیام‌های سیاسی ندارد.

طی هفته‌های اخیر کارمندان و قانونگذاران از تصمیم این شرکت درباره عدم واکنش به پست‌های رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان دادند.

همچنین بیش از ۹۰۰ شرکت نیز در کمپین بایکوت تبلیغ در فیس بوک شرکت کرده‌اند. این کمپین پس از مرگ جورج فلوید (یک جوان سیاه پوست) به دلیل خشونت پلیس، توسط گروه‌های حمایت از حقوق مدنی راه اندازی شد تا با فشار به این شبکه اجتماعی، آن را وادار کند پست‌های حاوی نفرت پراکنی و اخبار جعلی را حذف کند.