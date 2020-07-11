  1. سلامت
  2. درمان
۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۶

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

علل شیوع عارضه شکاف لب و کام/اهمیت مداخلات زودهنگام گفتار درمانی

علل شیوع عارضه شکاف لب و کام/اهمیت مداخلات زودهنگام گفتار درمانی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در ارتباط با وضعیت بیماران شکاف لب و کام(لب شکری) در کشور، توضیحاتی ارائه داد.

سمیرا آقادوست عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و گفتاردرمانگر تیم درمان، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: شکاف کام و لب شایع‌ترین نقص مادرزادی در ناحیه فک و صورت است. شیوع این بیماری یک در هر ۷۵۰ تولد زنده تخمین زده شده است که این میزان در نژادهای مختلف تفاوت دارد.

وی افزود: در ایران در سال ۲۰۰۰ میلادی، شیوع شکاف کام ۱.۳ نفر در هر ۱۰۰۰ تولد زنده گزارش شده است.

آقادوست ادامه داد: با توجه به شیوع متفاوت شکاف لب و کام در نقاط مختلف کشور لازم است به‌ ویژه در مناطق پرخطر برنامه هایی با هدف بررسی عوامل به وجود آورنده و برنامه‌ریزی در جهت کاهش آنها صورت گیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تاکید کرد: هر چند که وراثت نقش مهمی در ایجاد شکاف‌های دهانی و صورتی دارد، اما مطالعات نشان داده‌ است که وراثت در ۲۰ تا ۳۰ درصد موارد نقش دارد. به طور کلی عوامل ژنی و کروموزومی در ایجاد شکاف لب و کام موثر هستند.

وی گفت: علاوه بر این، احتمالاً در زمان‌های بحرانی تکامل جنینی و زمانی که ساختارهای لب و کام در حال اتصال هستند، یعنی سه ماهه اول بارداری فاکتورهای محیطی در بروز شکاف دخالت دارند.

آقادوست افزود: فاکتورهای محیطی متعددی مانند کمبودهای تغذیه‌ای، تابش اشعه، مصرف داروهای گوناگون، کمبود اکسیژن، ویروس‌ها، زیادی ویتامین‌ها یا کمبود آنها می‌توانند در ایجاد شکاف لب و کام اثرگذار باشند.

وی اظهار داشت: مصرف برخی داروها دارای اثرات ثابت شده‌ای در ایجاد شکاف‌های صورتی هستند. عامل اثرگذار دیگر سن والدین و الگوی زندگی آنها مانند مصرف سیگار و الکل است.

آقادوست گفت: افزایش سن و مصرف مواد و الکل با میزان بروز شکاف لب و کام ارتباط دارد. همچنین احتمال بروز این اختلال در مادرانی که در سه ماهه اول بارداری از داروهایی مانند مسکن ها، آنتی بیوتیک ها و کورتون ها استفاده کرده‌اند، بیشتر است.

وی ادامه داد: شکاف‌های دهانی-صورتی توسط مکانیسم‌های کاملا ناشناخته ژنتیکی-محیطی ایجاد می‌گردد و نداشتن دانش کافی در مورد علت این عارضه شیوه‌های پیشگیری را دشوار یا ناممکن می‌سازد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: تنها پیشنهاد در این زمینه انجام مراقبت‌های زمان بارداری مانند عدم مصرف هر گونه دارو بدون اجازه پزشک، کنترل قند خون، عدم  استفاده از سیگار و مشروبات الکلی، دوری از استرس، مصرف صحیح و مناسب ویتامین‌ها و اصلاح سبک زندگی است.

وی افزود: اگرچه در سال­ های اخیر با پیشرفت تکنولوژی و بهبود روش­ های درمانی، دسترسی به مراقبت از این قبیل ناهنجاری‌ها افزایش یافته است، اما کیفیت مراقبت‌ها هنوز هم به شدت متفاوت بوده و هدف نهایی در مورد شکاف‌ لب و کام، پیشگیری است.

آقادوست گفت: در راستای اجرا و پیاده‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران اعضای هیات‌ علمی گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی این دانشگاه با همکاری جراحان پلاستیک، فک و صورت، متخصصان ارتودنسی و سایر متخصصان در تیم درمان شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی تهران به ارائه خدمات تشخیصی، مشاوره، ارزیابی و درمان این بیماران از بدو تولد تا بزرگسالی با رویکرد تیمی و با تعرفه های دولتی می‌پردازند.

عضو تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی تهران، اظهار داشت: بخش گفتاردرمانی کلینیک شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت کاملا رایگان به ارائه خدمات گفتار درمانی برای این بیماران می‌پردازد.

کد مطلب 4970720

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها