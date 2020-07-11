به گزارش خبرگزاری مهر، نشست گفتگویی درباره پایان قرن آمریکایی بر مبنای کتاب «گزینه ما: ریچارد هالبروک و پایان قرن آمریکایی» نوشته جورج پکر فردا یکشنبه ۲۲ تیر در نهاد کتابخانههای عمومی کشور برگزار میشود.
جورج پکر در کتاب «گزینه ما: ریچارد هالبروک و پایان قرن آمریکایی» به بهانه نوشتن زندگینامه و کارنامه عملکرد هالبروک بهعنوان یکدیپلمات آمریکایی، به بررسی سیاست خارجی آمریکا و کمرنگشدن قدرت آن بهویژه در دهه اول قرن بیست و یکم پرداخته است.
ریچارد هالبروک از دیپلماتهای شناخته شده آمریکایی بود که نقش بسیار موثر و مهمی در قرارداد دیتون و مداخله آمریکا در جنگ بوسنی و حوزه بالکان و پایان اینجنگ داشت. او در سالهای پایانی عمر خود دستیار هیلاری کلینتون در وزارت امور خارجه آمریکا بود. پکر معتقد است ابهت آمریکا از زمان پایان جنگ سرد رو به زوال گذاشته و در اینکتاب به انتقاد از سیاست خارجی ۵۰ سال اخیر واشنگتن پرداخته است. به اعتقاد او در ایندوران افراد ناکارآمد در اینپستها منصوب شدهاند و از سوی دیگر مینویسد «شاید ما [آمریکا] سیاست مردمان دیگر را اصلاً جدی نمیگیریم!»
نشست گفتگویی درباره پایان قرن آمریکایی بر مبنای کتاب مورد نظر، با حضور الهام کدخدایی عضو هیأت علمی دانشگاه مطالعات جهان و حمیدرضا غلامزاده دانشجوی دکتری مطالعات آمریکا همراه است.
اینبرنامه فردا یکشنبه ۲۲ تیر از ساعت ۱۱ در نهاد کتابخانههای عمومی کشور برگزار و بهطور زنده از فضای مجازی کتابخانههای عمومی تهران بهنشانی (instagram.com/tehranplir)، آپارات (aparat.com/tehranpl/live) و پایگاه اطلاعرسانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور (www.iranpl.ir) پخش میشود.
نظر شما