به گزارش خبرگزاری مهر، نشست گفتگویی درباره پایان قرن آمریکایی بر مبنای کتاب «گزینه ما: ریچارد هالبروک و پایان قرن آمریکایی» نوشته جورج پکر فردا یکشنبه ۲۲ تیر در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار می‌شود.

‎جورج پکر در کتاب «گزینه ما: ریچارد هالبروک و پایان قرن آمریکایی» به بهانه نوشتن زندگی‌نامه و کارنامه عملکرد هالبروک به‌عنوان یک‌دیپلمات آمریکایی، به بررسی سیاست خارجی آمریکا و کمرنگ‌شدن قدرت آن به‌ویژه در دهه اول قرن بیست و یکم پرداخته است.

‎ریچارد هالبروک از دیپلمات‌های شناخته شده آمریکایی بود که نقش بسیار موثر و مهمی در قرارداد دیتون و مداخله آمریکا در جنگ بوسنی و حوزه بالکان و پایان این‌جنگ داشت. او در سال‌های پایانی عمر خود دستیار هیلاری کلینتون در وزارت امور خارجه آمریکا بود. ‎پکر معتقد است ابهت آمریکا از زمان پایان جنگ سرد رو به زوال گذاشته و در این‌کتاب به انتقاد از سیاست خارجی ۵۰ سال اخیر واشنگتن پرداخته است. به اعتقاد او در این‌دوران افراد ناکارآمد در این‌پست‌ها منصوب شده‌اند و از سوی دیگر می‌نویسد «شاید ما [آمریکا] سیاست مردمان دیگر را اصلاً جدی نمی‌گیریم!»

نشست گفتگویی درباره پایان قرن آمریکایی بر مبنای کتاب مورد نظر، با حضور الهام کدخدایی عضو هیأت علمی دانشگاه مطالعات جهان و حمیدرضا غلامزاده دانشجوی دکتری مطالعات آمریکا همراه است.

این‌برنامه فردا یکشنبه ۲۲ تیر از ساعت ۱۱ در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار و به‌طور زنده از فضای مجازی کتابخانه‌های عمومی تهران به‌نشانی ‎(instagram.com/tehranplir)، آپارات (aparat.com/tehranpl/live) و پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور (www.iranpl.ir) پخش می‌شود.