۶۹ هزار آمریکایی در عرض یک روز کرونایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا به عنوان آلوده‌ترین کشور دنیا، سومین روز متوالی در ثبت رکورد مبتلایان به کووید ۱۹ را سپری کرد.

به این ترتیب، در روز جمعه، بیش از ۶۹ هزار بیمار جدید شناسایی شد تا رقم کل مبتلایان در آمریکا، به ۳ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۷۸۶ نفر برسد.

شمار قربانیان کرونا در آمریکا نیز به ۱۳۶ هزار و ۶۷۱ نفر رسیده است.

در حال حاضر، در ایالات آلاسکا، جورجیا، لوئیزیانا، مونتانا، اوهایو، یوتا و ویسکانسین، وضعیت بحرانی است.

آمار مبتلایان در آمریکا در حالی بالا می‌رود که دو حزب دموکرات و جمهوریخواه، بیماری کرونا را به دستاویزی برای باج‌خواهی انتخاباتی تبدیل کرده‌اند و در حال حاضر اختلافات زیادی درباره مسائلی چون بازگشایی مدارس و تدابیر بهداشتی مقابله با کووید ۱۹ وجود دارد.