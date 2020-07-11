به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی صبح شنبه در دیدار پاسداران و بسیجیان سپاه ناحیه امام حسن (ع) اظهار کرد: سپاه و بسیج همواره در میدان خدمت رسانی، روشنگری و بصیرت افزایی، فعالیت‌های جهادی، مواسات و حفاظت از کیان انقلاب اسلامی میدان‌دار بودند، مردم شاهد خدمات سپاه و بسیج و از خودگذشتگی آنها در کوران حوادث و مشکلات هستند و من خوشحالم که با سبقه بسیجی وارد مجلس شدم، من خود را مدیون سپاه و بسیج می‌دانم.

وی افزود: در حوزه عفاف و حجاب عملکرد جزیره‌ای، گاه بگاه، سلیقه‌ای و کم بازده مشاهده می‌شود. برای احیای سبک زندگی سالم ایرانی_ اسلامی همه وظیفه داریم متأسفانه در اجرای این نگرش شاهد ضعف ساختاری هستیم.

محمدبیگی بیان کرد: مشکلات امروز کشور تنها ناشی از تحریم نیست بلکه سهم مهمی از آن ناشی سو مدیریت و عدم تدبیر مسئولان است، مجلس یازدهم در مسیر مطالبه گری از مسئولان و دولتمردان و کم کاری آنها ساکت نخواهد بود زیرا ما از سپاه و فرهنگ بسیجی یاد گرفتیم که در مسیر خدمت به مردم بکوشیم. برخی از مشکلات امروز جامعه علل ریشه‌ای دارد اما با این حال مجلس طرح‌های کوتاه مدت برای عبور از این مشکلات در نظر دارد.

وی اظهار کرد: مبارزه با فساد در اولویت نمایندگان خواهد بود، نمونه‌ای از آن را می‌توان در رد اعتبارنامه یکی از نمایندگان مشاهده کرد که در آن نمایندگان بسیار جدی در راستای صیانت از حقوق مردم ایران ورود پیدا کردند، مجلس نشان داد دستمال‌های پاکیزه ای دارد که می‌تواند با آن شیشه‌های کثیف را پاک کنند.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هدف نمایندگان مجلس یازدهم از طرح سوال از رئیس جمهور این است که دولت را در مقابل عملکرد نامناسب و کم کاری‌های خود پاسخگو کند، ما در این مسیر جدی خواهیم بود و اجازه نخواهیم داد طرح سوال از رئیس جمهور به حاشیه کشیده شود.

وی گفت: موضوع برگزاری کنکور در شرایط کرونا در دست بررسی نمایندگان است و کمیسیون‌های بهداشت و آموزش در حال بررسی جوانب مختلف آن هستند تا بهترین تصمیم گرفته شود چرا که سلامت شرکت‌کنندگان در کنکور برای ما از همه چیز مهم‌تر است، باید تدابیری اندیشیده شود که برگزاری کنکور در سلامت کامل باشد.