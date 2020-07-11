سیستم بافندگی فرش های ماشینی بومی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، علیرضا مهرانشریفی مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان گفت: در حال حاضر فرش ماشینی، بازار بسیار گستردهای دارد به همین خاطر لازم است تا دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز این صنعت به صورت کامل در داخل تولید شود. سیستم دستگاه بافندگی موسوم به ژاکارد الکترونیکی یکی از این تجهیزات است که نقش مهمی در خط تولید بافت فرشماشینی دارد. این دستگاه در داخل شرکت بومیسازی شده و به تولید انبوه رسیده است.
وی در ادامه گفت: سیستم بافندگی که به نام ژاکارد الکترونیک مشهور است از اجزاء مختلف مکانیکی، الکترونیکی و کامپیوتری تشکیل شده است. تولید این دستگاه بافندگی در داخل کشور توانسته است باعث صرفهجویی ارزی قابل توجهی شود و کشور را از واردات آن بینیاز سازد.
مدیر شرکت دانشبنیان افزود: مدلهای مشابه این محصول که توسط دو شرکت اروپائی تولید میشود ممکن است تا ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو نیز قیمت داشته باشد. در صورت حمایت و تامین ارز مورد نیاز، میتوان این دستگاه را با یک ششم قیمت محصول مشابه خارجی در داخل کشور تولید کرد.
به گفته مهرانشریفی، سیستم بافندگی (ژاکارد الکترونیک) هستهمرکزی در خط تولید بافت فرش ماشینی محسوب میشود و وظیفه کنترل طرح و نوع بافت از نظر بافت نخهای رنگی و ضایعات داخل فرش را برعهده دارد. این دستگاه بافندگی همچنین، طرح و نوع بافت فرش را مشخص میکند. این دستگاه، باعث افزایش کیفیت بافت فرش میشود.
مدیر عامل شرکت دانشبنیان گفت: شرکتهای تولیدکننده فرشماشینی متوسط و بزرگ که فرشهای ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ و۱۵۰۰ شانه تولید میکنند مشتری این دستگاه بافندگی هستند.
وی گفت: امیدواریم تا در آینده نزدیک، دستگاه بافندگی، با ظرفیت و راندمان بالاتر نسبت به نمونه قبلی در این شرکت را تولید کنیم.
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