به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «رابرت اوبرایان» مشاور امنیت ملی کاخ سفید، از فردا دوشنبه به مدت ۳ روز میهمان فرانسه خواهد بود تا درباره روسیه، چین و همچنین طیفی از مسائل خارجی، گفتگو و رایزنی داشته باشد.

به گفته سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، قرار است اوبرایان در این سفر با همتایان خود از فرانسه، انگلیس، آلمان و ایتالیا دیدار کند.

همه‌گیری کرونا و همچنین مسائل افغانستان، خاورمیانه و شمال آفریقا نیز از دیگر موارد مورد بحث در این سفر عنوان شده است حال آنکه رقابت غرب با چین، اصلی‌ترین موضوعی است که به آن پرداخته خواهد شد.

این درحالی است که شورای امنیت ملی آمریکا در توجیه عدم برقراری نشست مشاوران امنیتی کشورهای یادشده به طور مجازی، مدعی شد جایگزینی برای دیپلماسی حضوری وجود ندارد.