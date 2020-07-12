تشخیص کرونا ۹ روز قبل از ظهور علائم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، محققان ادعا می کنند با استفاده از ساعت هوشمند می توان عفونت کووید ۱۹ را چند روز قبل از ظهور نشانه ها در بدن فرد، شناسایی کرد.

محققان دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا اطلاعات مربوط به ۳۱ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ را بررسی کردند که از دستبندهای هوشمند فیت بیت استفاده می کردند.

آنها در ۸۰ درصد موارد متوجه تغییراتی در ضربان قلب، تعداد گام ها و خواب فرد شدند. تمام این علائم نشان می دهد ویروس کرونا قبل از تسلط بر بدن فرد، قابل ردیابی است.

در برخی موارد نشانه های عفونت حتی تا ۹ روز قبل از ظهور علائم مشخص این بیماری مانند سرفه، تب یا از بین رفتن حس بویایی و چشایی قابل رصد بود.

اکنون محققان معتقدند گجت های پوشیدنی که علائم حیاتی بدن را اندازه می گیرند، راهی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا هستند. به همین دلیل آنها الگوریتمی طراحی کردند که به شناسایی عفونت کووید ۱۹ در کاربران ساعت های هوشمند کمک می کند. البته آنان هشدار می دهند قبل از اتکا به این الگوریتم باید آن را ارتقا داد.

چنین ابزاری به کنترل شیوع ویروس کرونا کمک می کند زیرا زودتر از حد معمول عفونت را در افراد رصد می کند.