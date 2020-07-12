۲۵۶ کیوگرم مواد مخدر با همکاری پلیس استان سمنان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله حسنی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان ضمن بیان اینکه در عملیات مشترک بین پلیس سمنان و سیستان و بلوچستان ۲۵۶ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد، بیان کرد: این میزان مواد مخدر از یک دستگاه سمند کشف‌شده است.

وی با اشاره به عملیات اطلاعاتی پلیس سمنان و اطلاع از حمل یک محموله مواد مخدر در شرق کشور، بیان کرد: در پی هماهنگی‌های لازم با پلیس سیستان و بلوچستان و تحت کنترل گرفتن خودروی سمند مشکوک به حمل مواد مخدر، فرد خاطی در ورودی ایرانشهر شناسایی شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به تعقیب و گریز خودروی سمند پس از اعلام ایست و عدم تمکین راننده، گفت: خودروی سمند پس از تعقیب و گریز در ایرانشهر سیستان و بلوچستان متوقف و از آن ۲۵۶ کیلوگرم تریاک کشف می‌شود.

حسنی با تاکید بر اشراف اطلاعاتی ناجا به خصوص در حوزه حمل و قاچاق مواد مخدر و مبارزه جدی با سوداگران مرگ، بیان کرد: فرد خاطی به همراه پرونده قاچاق مواد مخدر به دستگاه قضائی ارجاع یافته است.