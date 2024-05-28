۴ نفر بر اثر ریزش معدن در جنوب شرقی ونزوئلا کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، کارلوس پرز آمپوئدا، معاون وزیر مدیریت ریسک و حفاظت مدنی، در پلتفرم رسانه اجتماعی X گفت: «سیستم مدیریت ریسک ملی گزارش می‌دهد که ریزش یک معدن در منطقه معدنی پورگاتوریو ثبت شده است.»

این دومین حادثه مرگبار در یک معدن غیرقانونی در جنوب ونزوئلا در سال جاری میلادی است. در ماه فوریه، ۱۶ نفر پس از فرورفتن معدن بولا لوکا در ایالت بولیوار جان خود را از دست دادند.

از سال گذشته، نیروهای نظامی و امنیتی ونزوئلا اقدامات خود را برای ریشه کن کردن معادن غیرقانونی در ایالات جنوبی آمازوناس و بولیوار افزایش داده اند.