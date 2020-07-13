به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین در شماره امروز خود در گزارشی با عنوان «خراب کاری، تحریم و ضربه زدن به ایران نتیجه عکس برای غرب خواهد داشت»، به تحلیل تحولات اخیر ایران و فشارهای آمریکا و همراهانش بر جمهوری اسلامی پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: با وجود تمام فشارهای وارده بر ایران، تهران نه سیاست‌های خود را در عراق، سوریه و لبنان تغییرداده و نه آنکه برنامه موشکی و هسته‌ای خود را متوقف کرده است.

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران آمده است: هدف نهایی از فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی آن است که زندگی در ایران تا حدی سخت شود که یا حکومت ایران مجبور به صلح شود و یا آنکه در نتیجه اعتراضات داخلی سرنگون شود، اما این یک سیاست شکست خورده است زیرا اغلب ایرانیان هر چند با مشکلاتی مواجه هستند اما اگر ایران مورد حمله قرار گیرد همین افراد کشور خود را در اولویت نخست قرار می‌دهند.