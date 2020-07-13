استخدام ۵۰۰ نفر از فرزندان شاهد در یک مجموعه خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی امروز در یازدهمین جلسه شورای معاونین بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به ابراز خرسندی رئیس جمهور از امضای تفاهم‌نامه میان بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت راه و شهرسازی به‌منظور تأمین ۲۰ هزار واحد مسکونی برای خانواده‌های شاهد و ایثارگران در نشست روز گذشته هیئت دولت، گفت: دکتر روحانی در این جلسه حداکثر خدمت به خانواده‌های شاهد و ایثارگر را وظیفه مسلم و مهم همه مسئولان دانستند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: رضایت رئیس جمهوری نشان می‌دهد که خوشبختانه تلاش‌های ما اثربخش بوده و ان شاء الله با روحیه جهادی و تلاش مضاعف همین مسیر را ادامه خواهیم داد تا بتوانیم هرچه سریع‌تر در همه حوزه‌ها به‌خصوص حوزه مسکن مشکلات ایثارگران را برطرف سازیم. همچنین با توجه به اهتمام رئیس جمهوری در این زمینه، گزارش فعالیت‌های حوزه مسکن به‌صورت ماهانه به ایشان ارائه خواهد شد.

معاون رئیس جمهور در خصوص ایجاد اشتغال برای ایثارگران نیز عنوان کرد: در این حوزه نیز برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است. برابر قانون تمام استخدام‌ها در دستگاه‌های دولتی باید در قالب مجوز سازمان امور اداری و استخدامی و با رعایت سهمیه ایثارگران باشد. همچنین لازم است از ظرفیت‌های بخش خصوصی نیز به‌خوبی استفاده شود، چنانچه در حال حاضر یک بخش خصوصی پیش‌قدم استخدام ۵۰۰ فرزند شهید شده است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن تأکید بر اینکه آئین‌نامه‌های قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران باید در کارگروهی به محوریت معاونت حقوقی آماده شود، خطاب به مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد: مجموعه مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال تلاش برای خدمات‌رسانی به ایثارگران هستند. این عزیزان باید در کارهای خود مدیریت جهادی، انضباط مالی و اداری، جهش تولید، خلاقیت، پیگیری مداوم و دوری از روزمرگی را مدنظر قرار دهند.

محمود پاکدل معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد و عبدالرضا عباسپور معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این جلسه به ترتیب به ارائه گزارش‌هایی از آخرین وضعیت کارگروه مسکن بنیاد و کارگروه بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداختند.

همچنین حمیدعلی صمیمی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ نیز گزارشی از آخرین وضعیت مرکز فرهنگی، ورزشی و توان‌بخشی بقیه‌الله (عج) تهران بزرگ ارائه کرد.