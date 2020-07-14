فوتبالیست کردستانی به اردوی تیم ملی نوجوانان زیر ۱۶ سال دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، اولین اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال نوجوانان زیر ۱۶ سال کشورمان به مدت یک هفته برگزار می‌شود که در این مرحله از اردو که از روز جمعه ۲۷ تیر ماه آغاز خواهد شد، اسامی ۲۳ بازیکن از سوی فدراسیون فوتبال اعلام شده که تمرینات خود را زیر نظر حسین عبدی سرمربی تیم ملی نوجوانان برگزار می‌کنند.

محمدصادق صالحی (دروازه بان)، آریا حسینی فر (دروازه بان)، مسیح مرادی (دروازه بان)، آرین عسکری (دروازه بان)، امیرحسین ثقفی، محمدرضا صلاحی، سبحان نادری، علیرضا افخم، سینا قاسمی، یاسین جعفری، محمد مهدی محمدی، علی اکبر رنجبر، ارشیا کریمی، سبحان کمالوند، ایمان دانش، امیر حسین ریوندی، سام عباسقلی زاده، سجاد خادمی، محمد رضا کوشکی، یادگار رستمی، امیر ابراهیم زاده، سجاد گل محمدی و محمد حسام عاشوری ۲۳ بازیکن فراخوانده شده به این مرحله از اردو تیم ملی فوتبال نوجوانان کشور هستند.

نام یادگار رستمی فوتبالیست خوش آتیه کردستانی نیز که تاکنون در قالب تیم فوتبال آکادمی مهدوی کیا بازی‌های قبل قبولی را در سطح کشور و بین الملل از خود به نمایش گذاشته است در این لیست به چشم می‌خورد.

گفتنی است اولین مرحله اردوی تیم ملی فوتبال زیر ۱۶ سال کشور از روز ۲۷ تیر ماه در محل کمپ تیم ملی در تهران آغاز و یک هفته به طول خواهد انجامید.