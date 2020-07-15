طرح نشاط معنوی به شیوه مجازی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود قربانی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و ممنوعیت برگزاری اجتماع در بقاع متبرکه، طرح نشاط معنوی امسال مانند طرح ضیافت الهی به‌صورت مجازی در قالب فعالیت در شبکه‌های اجتماعی برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: در این طرح امسال کانال‌هایی با عنوان مراکز افق آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه در سطح شهرهای مختلف استان تشکیل می‌شود و با عضوگیری به اجرای برنامه‌های مذهبی و سرگرمی ویژه جوانان و نوجوانان می‌پردازد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه مازندران بیان کرد: همانطور که در سنوات گذشته مشارکت با دستگاه‌های دیگر در دستور کار ادارات قرار داشت، امسال نیز با تعامل نهادهایی مانند بسیج، آموزش و پرورش، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، گروه‌های خودجوش فرهنگی و… نسبت به تبلیغ کانال‌های مجازی بقاع متبرکه و عضوگیری گسترده مخاطبین اقدام شده است.

قربانی تاکید کرد: از آنجایی که مخاطبان اصلی طرح نشاط معنوی، کودک و نوجوان هستند برای رعایت حساسیت موضوع و پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده افراد فرصت طلب تلاش می‌شود از پیام‌رسان های داخلی استفاده شود.

وی از حضور مبلغین در گروه‌ها و کانال‌های فعال بقاع متبرکه در طرح نشاط معنوی خبر داد و گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته مبلغین در کانال‌های امامزادگان و بقاع متبرکه عضو بوده و به فعالیت تبلیغی خود می‌پردازند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه مازندران خاطرنشان کرد: از آنجا که حضور جوانان و نوجوانان در فضای مجازی همواره با حساسیت و دقت همراه بوده، ارتباط دو سویه تعاملی در فضای مجازی میان مدیر کانال یا مبلغین و مخاطبین به صورت کنترل شده است.

قربانی به اجرای مسابقات ویژه نشاط معنوی در کانال‌های فعال بقاع متبرکه در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته پس از برگزاری مسابقات، جوایز تهیه شده به نفرات برتر اهدا خواهد شد.

وی مسابقات ویژه طرح نشاط معنوی را شامل پناهگاه من (قرآن و اهل بیت علیهم السلام) روخوانی، روان خوانی، حفظ موضوعی قرآن کریم، اذان، قرائت تقلیدی و تفسیر کوتاه، به اقتضای سن مخاطب، رنگین کمان (طراحی، نقاشی و خوش نویسی با موضوعات قرآنی، حدیث و شعر)، یار مهربان (مسابقات کتاب-خوانی یا طرح وقف در گردش کتاب)، مهارتی و ورزشی (مسابقات ورزشی و بازی‌های خانگی) ورزش‌های داخل منزل، ثبت رکورد ورزش‌ها مثل دراز و نشست، زدن توپ با راکت، روپایی، بارفیکس، حلقه، طناب زدن و… (ویژه پسران)، ساخت عروسک، پخت نان، پخت غذای خانگی، سفره آرایی و… (ویژه دختران)، کاردستی، کاغذ و برش، دل نوشته (ثبت خاطرات روزهای خوب با هم بودن) ‏، نامه‌ای به امام زمان (عج) و نامه‌ای به شهدای محل اعلام کرد