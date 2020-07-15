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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۱۲

معاون فرهنگی اوقاف مازندران:

طرح نشاط معنوی به شیوه مجازی برگزار می شود

طرح نشاط معنوی به شیوه مجازی برگزار می شود

ساری- معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف مازندران گفت: با توجه به شیوع کرونا ویروس، طرح نشاط معنوی به صورت مجازی در شبکه های اجتماعی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود قربانی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و ممنوعیت برگزاری اجتماع در بقاع متبرکه، طرح نشاط معنوی امسال مانند طرح ضیافت الهی به‌صورت مجازی در قالب فعالیت در شبکه‌های اجتماعی برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: در این طرح امسال کانال‌هایی با عنوان مراکز افق آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه در سطح شهرهای مختلف استان تشکیل می‌شود و با عضوگیری به اجرای برنامه‌های مذهبی و سرگرمی ویژه جوانان و نوجوانان می‌پردازد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه مازندران بیان کرد: همانطور که در سنوات گذشته مشارکت با دستگاه‌های دیگر در دستور کار ادارات قرار داشت، امسال نیز با تعامل نهادهایی مانند بسیج، آموزش و پرورش، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، گروه‌های خودجوش فرهنگی و… نسبت به تبلیغ کانال‌های مجازی بقاع متبرکه و عضوگیری گسترده مخاطبین اقدام شده است.

قربانی تاکید کرد: از آنجایی که مخاطبان اصلی طرح نشاط معنوی، کودک و نوجوان هستند برای رعایت حساسیت موضوع و پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده افراد فرصت طلب تلاش می‌شود از پیام‌رسان های داخلی استفاده شود.

وی از حضور مبلغین در گروه‌ها و کانال‌های فعال بقاع متبرکه در طرح نشاط معنوی خبر داد و گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته مبلغین در کانال‌های امامزادگان و بقاع متبرکه عضو بوده و به فعالیت تبلیغی خود می‌پردازند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه مازندران خاطرنشان کرد: از آنجا که حضور جوانان و نوجوانان در فضای مجازی همواره با حساسیت و دقت همراه بوده، ارتباط دو سویه تعاملی در فضای مجازی میان مدیر کانال یا مبلغین و مخاطبین به صورت کنترل شده است.

قربانی به اجرای مسابقات ویژه نشاط معنوی در کانال‌های فعال بقاع متبرکه در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته پس از برگزاری مسابقات، جوایز تهیه شده به نفرات برتر اهدا خواهد شد.

وی مسابقات ویژه طرح نشاط معنوی را شامل پناهگاه من (قرآن و اهل بیت علیهم السلام) روخوانی، روان خوانی، حفظ موضوعی قرآن کریم، اذان، قرائت تقلیدی و تفسیر کوتاه، به اقتضای سن مخاطب، رنگین کمان (طراحی، نقاشی و خوش نویسی با موضوعات قرآنی، حدیث و شعر)، یار مهربان (مسابقات کتاب-خوانی یا طرح وقف در گردش کتاب)، مهارتی و ورزشی (مسابقات ورزشی و بازی‌های خانگی) ورزش‌های داخل منزل، ثبت رکورد ورزش‌ها مثل دراز و نشست، زدن توپ با راکت، روپایی، بارفیکس، حلقه، طناب زدن و… (ویژه پسران)، ساخت عروسک، پخت نان، پخت غذای خانگی، سفره آرایی و… (ویژه دختران)، کاردستی، کاغذ و برش، دل نوشته (ثبت خاطرات روزهای خوب با هم بودن) ‏، نامه‌ای به امام زمان (عج) و نامه‌ای به شهدای محل اعلام کرد

کد مطلب 4974629

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