کریمی با تیم فوتبال سپاهان تمدیدکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کریمی قراردادخود را باطلایی پوشان اصفهان تمدید کرد.
محمد کریمی امروز چهارشنبه با حضور در باشگاه سپاهان و دیدار با نیکفر رئیس هیات مدیره وسرپرست این باشگاه قرارداد خود را به مدت سه فصل با طلایی پوشان تمدید کرد.
هافبک تیم فوتبال سپاهان قراردادش را با این تیم تمدید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کریمی قراردادخود را باطلایی پوشان اصفهان تمدید کرد.
محمد کریمی امروز چهارشنبه با حضور در باشگاه سپاهان و دیدار با نیکفر رئیس هیات مدیره وسرپرست این باشگاه قرارداد خود را به مدت سه فصل با طلایی پوشان تمدید کرد.
نظر شما