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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۱۶

کریمی با تیم فوتبال سپاهان تمدیدکرد

کریمی با تیم فوتبال سپاهان تمدیدکرد

هافبک تیم فوتبال سپاهان قراردادش را با این تیم تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  محمد کریمی قراردادخود را باطلایی پوشان اصفهان تمدید کرد.

محمد کریمی امروز چهارشنبه با حضور در باشگاه سپاهان و دیدار با نیکفر رئیس هیات مدیره وسرپرست این باشگاه قرارداد خود را به مدت سه فصل با طلایی پوشان تمدید کرد.

کد مطلب 4974893
ساناز سلیمان آبادی

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