رانش زمین و ریزش کوه در شیراز / تخلیه حدود ۴۰ منزل مسکونی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رهام بخش حبیبی گفت: روز چهارشنبه در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع رانش زمین در محله «منصورآباد» شهرستان شیراز، بلافاصله مأموران انتظامی به همراه عوامل امدادی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه با توجه به حضور معاون عمرانی شهرداری شیراز محدوده رانش نیاز به تحقیق بیشتر با حضور متخصصین امر دارد.

سردار حبیبی با بیان اینکه از همان لحظات اولیه نیروهای انتظامی برای برقراری نظم و امنیت در محل حاضر شده‌اند، گفت: راه ارتباطی به سمت محدوده رانش تا اطلاع ثانویه مسدود است.

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به اینکه تا کنون خسارت جانی و مالی گزارش نشده است، گفت: پس از برگزاری جلسه فوری ستاد بحران، مقرر شد در صورت ادامه رانش، ساکنان آن مناطق در یکی از هتل‌های شیراز اسکان یابند.

این مقام ارشدانتظامی با اشاره به اینکه امنیت در آن محله به طور کامل توسط پلیس برقرار شده است، از شهروندان خواست برای تسریع در انجام امورات انتظامی و امدادی، از تردد غیر ضروری در آن محدوده جدا خودداری کنند.