به گزارش خبرنگار مهر، عیسی قبادی روز پنجشنبه در بازدید معاون طرح و برنامه وزارت صمت از کارخانه‌های استان قزوین اظهار داشت: در شرایطی که با تحریم مواجهیم باید در حوزه صنعت و تولید وارد گفتمان جدید شویم و موانع تولید را بسرعت رفع کنیم.



وی اضافه کرد: باید در این شرایط تصمیمات خاص بگیریم و ضمن بازنگری در برخی واگذاری‌ها که به تولید منجر نشده این وضعیت را سامان بخشیم.

قبادی تصریح کرد: قرار نیست یک متقاضی سرمایه گذاری تا ابد یک زمین صنعتی را به تصرف خود درآورده و اگر تولید را متوقف کرد بتواند آن را با ارزش بالا بفروشد.

وی اضافه کرد: باید واحدهای راکد و متوقف شده را تعیین تکلیف کنیم و سازمان صمت با توجه به نقش حاکمیتی در موضوع ورود کند و در دو هفته وضعیت واگذاری‌ها بررسی شود و اگر کسی اهلیت ندارد خلع ید شود و هر کس اهلیت دارد مورد حمایت قرار گیرد.

معاون اقتصادی استانداری قزوین یادآور شد: طرح‌های نیمه تمام اگر تا یک سال راکد باشد باید تعیین تکلیف شود در غیر این صورت به افراد جدید واگذار و تعیین تکلیف شود.

