لغو کلیه رویدادهای سال ۲۰۲۰/ ابتکار فدراسیون جهانی کوراش

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کوراش قهرمانی جوانان جهان قرار بود آبان ماه سال جاری به میزبانی هند در جزیره گوا برگزار شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا به زمان دیگری موکول شد. بر همین اساس فدراسیون جهانی در نظر دارد در ابتکاری جالب سال ۲۰۲۱ مسابقات جوانان و بزرگسالان جهان را به صورت همزمان برگزار نماید.

این برای اولین بار است که این دو رویداد به صورت همزمان برگزار خواهد شد و تایوان برای میزبانی از این رقابتها اعلام آمادگی کرده است که به زودی در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.

ضمن اینکه در حاشیه این رقابتها، انتخابات اتحادیه کوراش آسیا نیز برگزار خواهد شد.