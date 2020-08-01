نظرسنجی کرونایی وزارت علوم از دانشجویان

به گزارش خبرنگارمهر، معاونت فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سازمان امور دانشجویان در مورد وضعیت فضاهای دانشگاهی در مواجهه با ویروس کرونا از دانشجویان نظرسنجی می کنند.

در این نظرسنجی پرسشنامه ای به صورت الکترونیکی در اختیار دانشجویان قرار داده می شود تا دانشجویان نظر خود را در مورد وضعیت فضاهای دانشگاهی در مواجهه با ویروس کرونا اعلام کنند تا با بکار بستن این نکات برنامه ریزی و ارائه خدمات بهتری به دانشجویان صورت گیرد.

در این پرسشنامه در مورد دانشگاه محل تحصیل دانشجو، جنسیت، گروه تحصیلی، مقطع تحصیلی، اینکه دانشجو شهریه پرداز است یا خیر و وضعیت تاهل دانشجو سوال شده است.

همچنین در مورد دسترسی دانشجویان به موبایل هوشمند، موبایل معمولی، رایانه رومیزی، رایانه کیفی (لپ تاپ) لوحه رایانه ای (تبلت)، چاپگر، قلم نوری، لوازم دیداری، شنیداری(میکروفن، بلند گو، و غیره)، نوع دسترسی به اینترنت، درآمد ماهیانه خانواده، مبتلاشدن دانشجو به کرونا، مبتلا شدن بستگان دانشجو و از دست دادن بستگان درجه اول به دلیل کرونا سئوال هایی شده است.

دانشجویان برای تکمیل این پرسشنامه می توانند به اینجا مراجعه کنند.