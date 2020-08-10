به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیما فیلم، علیرضا سبط‌احمدی تهیه‌کننده مجموعه «ایل‌دا» گفت: سکانس‌های مربوط به جنگ در ارتفاعات خرم آباد در حال انجام است و ۸۵ درصد کار تصویربرداری انجام شده و ظرف ۴۰ روز آینده کار تصویربرداری به اتمام می‌رسد.

وی درباره همکاری مسئولین استانی گفت: متاسفم از اینکه اعلام می‌کنم مسئولین استانی هیچ حمایتی از پروژه دفاع مقدسی نمی‌کنند. این پروژه که اثری فاخر درباره دلاور مردی‌های خطه لرستان است با بی‌مهری مسئولین استان لرستان مواجه است. ما در شرایط بسیار سخت بدون حمایت و همکاری مسئولین استان لرستان در حال تصویربرداری با تیمی ۱۸۰ نفری هستیم تا بتوانیم کار را برای چهلمین سالگرد دفاع مقدس آماده کنیم.

سبط‌احمدی در خاتمه تاکید کرد: سپاه پاسداران استان با تمام توان از کار حمایت کرد و کمک‌های شایسته‌ای در خصوص تامین ادوات نظامی صورت گرفته و امکانات در اختیار پروژه قرار داد.

«ایل‌دا» یکی از مجموعه‌های پربازیگر و از تولیدات سیمافیلم است. در این مجموعه بیش از ۳۵ بازیگر حرفه‌ای سینما و تلویزیون با گریم‌های متفاوت حضور دارند؛ همچنین بیش از ۱۰۰ بازیگر تلویزیون و تئاتر لرستان در این مجموعه به ایفای نقش می‌پردازند.

«ایل‌دا» در گروه فیلم و سریال مرکز سیمافیلم و به تهیه‌کنندگی سیدعلیرضا سبط‌احمدی و کارگردانی راما قویدل به نویسندگی نوشین پیرحیاتی در حال تولید است.

بازیگران این سریال عبارتند از مجید مظفری (صالح خان)، پوریا پورسرخ (ایرج)، فاطمه گودرزی (دا گل)، خسرو شهراز (نصیر خان)، جعفر دهقان (استوار کاکاوند)، کاظم هژیر آزاد (شیر علی خان)، کوروش سلیمانی (شیر زاد)، غلامرضا علی اکبری (شیخ رحیم)، سینا رازانی (کریم)، مهدی صبایی (منصور)، مسعود چوبین (مثقالی)، رضا نجفی (عمو برفی)، آوا داروئیت (هاویر)، بهروز چاهل (دکتر هندی)، محمدصادق ملک (جابر و قادر)، سیامک ادیب (قباد)، معصومه بافنده (آساره) پویان گنجی (یاور)، دریا مرادی دشت (گندم)، زینب قادری (گلاره)، مسعود امین ناجی (بهادر)، طیبه دوست (زیور)، منصور نواصری (کامل)، امید محمد نژاد (کیومرث)، فاطمه آقا بابایی (ننه نازار)، پیمان کرم زاده (گروهبان واحدی)، ناهید عساکره (راحیل)، سید امیر سالار قوامی (سیاوش)، رائد تمیمی (کامل)، سینا قاسمی نصر (گودرز) و محمد کمانگر (امید).