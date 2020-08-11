جلسه اعضای هیات رئیسه فراکسیون دانشگاه آزاد مجلس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، احمد حیدری گفت: نخستین جلسه هم‌اندیشی اعضای هیأت رئیسه فراکسیون دانشگاه آزاد اسلامی در مجلس شورای اسلامی با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر بیژن رنجبر قائم مقام رئیس دانشگاه، در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

حیدری خاطرنشان کرد: فراکسیون دانشگاه آزاد اسلامی در مجلس، دو هفته پیش تشکیل و اعضای هیأت رئیسه آن انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه اعضای هیأت رئیسه فراکسیون دانشگاه آزاد اسلامی از بدنه این دانشگاه هستند، تصریح کرد:کیوان مرادیان نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس فراکسیون، همایون یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی به عنوان نایب رئیس فراکسیون، اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان دبیر فراکسیون و سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی به عنوان سخنگوی فراکسیون از جمله اعضای این فراکسیون هستند.

سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به موضوعات مطرح شده در جلسه هم‌اندیشی اعضای هیأت رئیسه فراکسیون دانشگاه آزاد اسلامی با دکتر طهرانچی، گفت: در این جلسه درخصوص خدمات علمی، پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی به مجلس و همچنین مطالبی که در دانشگاه نیاز به قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی دارد، بحث و تبادل نظر شد.

وی افزود: همچنین مقرر شد، جلسات بعدی به صورت منظم برگزار شده و معاونت امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، پیگیری های لازم را برای اجرای مصوبات انجام دهد.

سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی در پایان با بیان اینکه فراکسیون دانشگاه آزاد اسلامی در مجلس شورای اسلامی، حلقه اتصال این دو نهاد است، تأکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان که در تمامی شهرهای کشور گسترده شده و دارای پتانسیل های بالای علمی است، می تواند خدمات ارزنده‌ای به کشور ارائه دهد و توان علمی آن به عنوان پشتوانه تحقیقی در طرح های پژوهشی در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.