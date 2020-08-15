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۲۵ مرداد ۱۳۹۹، ۹:۰۶

البطش با انتقاد از توافق امارات و رژیم صهیونیستی:

آنچه امارات انجام داد یک جنایت در حق فلسطینی ها است

آنچه امارات انجام داد یک جنایت در حق فلسطینی ها است

عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین به شدت توافق صلح امارات و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و آن را جنایتی در حق فلسطینی ها دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «خالد البطش» عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در جریان اعتراضات فلسطینی ها علیه توافقنامه امارات و رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل در منطقه عربده کشی کرده و دایره اشغالگری خود را گسترش می دهد و بعد از آن اعراب این اقدامات را توجیه می کنند! دیگر چه شهامتی برای اعراب باقی مانده است؟

وی افزود: کمپ دیوید، اسلو، وادی عربه و توافقنامه امارات چهار مرحله سیاه در تاریخ آرمان فلسطین به شمار می روند.

البطش ادامه داد: جای هیچ تعارفی نیست. آنچه که امارات انجام داد یک جنایت در حق فلسطینی ها و در راستای به رسمیت شناختن مشروعیت اشغالگران به شمار می رود. عادی سازی روابط چه به صورت پنهان و چه آشکار خیانت به خدا و امت اسلامی به شمار می رود.

وی گفت: طرفداران حق و حقیقت چگونه با رشوه های سیاسی و مالی موافقت خواهند کرد؟

البطش بیان کرد: ملت امارات و تمام ملتها هرگز با به رسمیت شناختن اسرائیل موافقت نخواهند کرد.

این عضو جنبش جهاد اسلامی اعلام کرد: ما با اقدامات و تجاوزات دشمن صهیونیستی در غزه و کرانه باختری و همه جا، مقابله خواهیم کرد و از آنها نمی ترسیم.

کد مطلب 4998524
فاطمه صالحی

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