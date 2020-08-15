برداشت ۱۰۰ هزار تن لیموترش از باغات هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود گرگیج گفت: سطح زیرکشت لیمو ترش استان ۱۰ هزار هکتار است که تاکنون از این سطح حدود ۱۰۰ هزار تن محصول برداشت شده است.

وی افزود: پیش بینی می‌شود ازاین سطح ۱۲۰ هزار تن تا پایان شهریورماه محصول لیمو برداشت شود.

وی با اشاره به اینکه شهرستان رودان با ۶ هزار هکتار بیشترین سطح زیرکشت لیمو این استان را داراست، افزود: شهرستانهای رودان، میناب، بندرعباس و حاجی آباد از مناطق مهم تولید لیموترش در استان هستند.

این مسئول اظهار داشت: محصول برداشت شده علاوه بر تأمین نیاز داخلی استان به سایر استان‌ها از جمله تهران، کرمان و فارس ارسال می‌شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: فصل برداشت لیموترش در استان از اوایل تیرماه آغاز و تا اواخر شهریور ماه ادامه دارد.