مدیرعامل پرسپولیس قیمت آخر را برای نساجی تعیین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات باشگاه پرسپولیس برای جذب دانیال ایری وارد مرحله نهایی شده اما اختلاف ۴۰ میلیارد تومانی بر سر مبلغ رضایت‌نامه این مدافع، هنوز مانع نهایی شدن انتقال او به جمع سرخپوشان است.

باشگاه پرسپولیس تمایلی به پرداخت رضایت‌نامه سنگین ایری ندارد و پیمان حدادی مدیرعامل این باشگاه نیز طی نامه‌ای کتبی اعلام کرده است که پرسپولیس تنها در صورت کاهش مبلغ رضایت‌نامه حاضر به نهایی کردن این انتقال خواهد بود. سرخپوشان در شرایطی به دنبال جذب ایری هستند که هزینه این انتقال با احتساب قرارداد یک‌ساله بازیکن می‌تواند به حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برسد.

حدادی تأکید کرده پرسپولیس حاضر نیست برای جذب ایری مبلغی بالاتر از هزینه‌ای که برای خرید بازیکنان جوانی همچون پوریا شهرآبادی و پوریا لطیفی‌فر پرداخت شده، هزینه کند و قرارداد خود بازیکن نیز در صورت توافق نهایی، در همین محدوده خواهد بود.

اکنون مذاکرات با مالکان باشگاه نساجی مازندران برای کاهش مبلغ رضایت‌نامه ادامه دارد و در صورتی که طرفین به توافق نهایی برسند، ایری می‌تواند تا عصر چهارشنبه هفته جاری، قرارداد خود را با پرسپولیس به امضا برساند.