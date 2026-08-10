به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای از برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات انفجار کنترل‌شده مهمات عمل نکرده جنگ رمضان در مناطق جنوبی این کلان‌شهر خبر داد.

بر اساس این گزارش، سلسله‌ عملیات مذکور از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ بعدازظهر امروز دوشنبه ۱۹ مردادماه در محدوده‌های کوه صفه، شهر بهارستان و اراضی اطراف آن اجرایی خواهد شد.

این نهاد نظامی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش شهروندان، تصریح کرد که صدای احتمالی شنیده شده در مناطق یادشده ناشی از این عملیات‌های کنترل‌شده و برنامه‌ریزی شده بوده و هیچ‌گونه جای نگرانی برای مردم عزیز وجود ندارد.