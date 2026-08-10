به گزارش خبرنگار مهر، عملیات فنی انهدام مهمات عملنکرده برجامانده از تجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی، امروز دوشنبه ۱۹ مردادماه در شهرستان پاکدشت انجام میشود.
بر اساس اعلام مسئولان، این عملیات در دو بازه زمانی ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۶ انجام خواهد شد.
با توجه به ماهیت عملیات، احتمال شنیدهشدن صدای انفجار در محدوده شهرستان وجود دارد که ناشی از فرآیند فنی انهدام مهمات عملنکرده است.
مسئولان ضمن تأکید بر تأمین الزامات ایمنی در جریان این عملیات، از شهروندان خواستهاند نگران صدای احتمالی انفجار نباشند و به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند.
این عملیات در راستای پاکسازی و ایمنسازی منطقه از مهمات عملنکرده و تأمین امنیت شهروندان انجام میشود.
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