لژیونر ایرانی تیتر رسانه «سان» انگلیس شد

به گزارش خبرنگار مهر، حرکت فوق‌العاده نادر محمدی مدافع ایرانی تیم فوتبال اسپارتاک کوستروما، در لیگ دسته دوم روسیه با پرتاب اوت آکروباتیک خود در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد و واکنش هواداران آرسنال را به همراه داشت.

رسانه سان انگلیس در این رابطه نوشت: در دیدار اسپارتاک کوستروما برابر اسکا-خاباروفسک، محمدی در دقایق پایانی و در شرایطی که تیمش با نتیجه ۲ بر یک پیش بود، پشت ضربه اوت قرار گرفت. این مدافع ۲۹ ساله در جریان حرکت خود یک پشتک زد و سپس توپ را با قدرت و فاصله‌ای قابل توجه به داخل محوطه جریمه حریف فرستاد.

این پرتاب بلند با ضربه سر آمور کالمیکوف همراه شد و او توانست گل سوم اسپارتاک را به ثمر برساند تا پیروزی تیمش قطعی شود.

انتشار ویدئوی این حرکت در فضای مجازی با واکنش‌های زیادی همراه شد. برخی هواداران آرسنال با اشاره به علاقه میکل آرتتا، سرمربی این تیم، به کارهای تاکتیکی و ضربات ایستگاهی، با شوخی از او خواستند این پرتاب اوت را نبیند!

یکی از کاربران در فضای مجازی نوشت: خواهش می‌کنم نگذارید آرتتا این را ببیند.

کاربر دیگری نیز نوشت: آرسنال نباید این را ببیند.

محمدی پیش از این نیز به دلیل پرتاب‌های بلند خود مورد توجه قرار گرفته بود. او در سال ۲۰۲۱ و در جریان یکی از مسابقات لیگ برتر ایران، با پرتاب اوت از نیمه زمین خودی توانسته بود برای تیمش یک موقعیت کرنر ایجاد کند.

با وجود توانایی قابل توجه محمدی در پرتاب‌های اوت، این مهارت تاکنون برای او به حضور در تیم ملی ایران منجر نشده است.