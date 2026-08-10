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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۸

عیادت مسئولان از خواننده پیشکسوت ادامه دارد؛ احوالپرسی استاندار اصفهان

عیادت مسئولان از خواننده پیشکسوت ادامه دارد؛ احوالپرسی استاندار اصفهان

مدیرعامل خانه موسیقی، استاندار اصفهان و تعدادی از مدیران و مسئولان نهادهای مختلف فرهنگی روز یکشنبه هجدهم مرداد از حسین خواجه امیری (ایرج) خواننده پیشکسوت موسیقی کشورمان عیادت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه موسیقی، مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی ایران و سیدمجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، به همراه ۲ تن از چهره‌های فعال فرهنگی با حضور در منزل و بیمارستان از ایرج خواجه‌امیری عیادت کردند.

در ادامه این دیدار، حاضران با حضور در بیمارستان محل بستری ایرج خواجه‌امیری، از وی عیادت کردند و در جریان تازه مراحل درمانی و وضعیت جسمانی این هنرمند قرار گرفتند.

مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، در این دیدار با اشاره به جایگاه ایرج خواجه‌امیری در فرهنگ و هنر ایران، او را از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار عرصه آواز کشور دانست و از او به عنوان یکی از مفاخر فرهنگی و هنری کشور نام برد.

عیادت مسئولان از خواننده پیشکسوت ادامه دارد؛ احوالپرسی استاندار اصفهان

وی همچنین با اشاره به زادگاه ایرج خواجه‌امیری در خالدآباد نطنز، از او به عنوان یکی از مفاخر و چهره‌های ارزشمند استان اصفهان یاد کرد و بر جایگاه این هنرمند در میان مردم و جامعه فرهنگی و هنری کشور تأکید کرد.

در جریان این دیدار، حاضران ضمن ابراز همدلی با خانواده ایرج خواجه‌امیری، آخرین وضعیت درمانی وی را پیگیری کردند و هماهنگی‌های لازم در خصوص روند مراقبت و درمان این هنرمند انجام شد.

کد مطلب 6912735
علیرضا سعیدی

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      9 2
      پاسخ
      وای بر ما ایرانیها
    • محسنی IR ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      1 5
      پاسخ
      احسنت به اسناندار و هیات همراه

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