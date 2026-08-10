عیادت مسئولان از خواننده پیشکسوت ادامه دارد؛ احوالپرسی استاندار اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه موسیقی، مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی ایران و سیدمجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، به همراه ۲ تن از چهره‌های فعال فرهنگی با حضور در منزل و بیمارستان از ایرج خواجه‌امیری عیادت کردند.

در ادامه این دیدار، حاضران با حضور در بیمارستان محل بستری ایرج خواجه‌امیری، از وی عیادت کردند و در جریان تازه مراحل درمانی و وضعیت جسمانی این هنرمند قرار گرفتند.

مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، در این دیدار با اشاره به جایگاه ایرج خواجه‌امیری در فرهنگ و هنر ایران، او را از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار عرصه آواز کشور دانست و از او به عنوان یکی از مفاخر فرهنگی و هنری کشور نام برد.

وی همچنین با اشاره به زادگاه ایرج خواجه‌امیری در خالدآباد نطنز، از او به عنوان یکی از مفاخر و چهره‌های ارزشمند استان اصفهان یاد کرد و بر جایگاه این هنرمند در میان مردم و جامعه فرهنگی و هنری کشور تأکید کرد.

در جریان این دیدار، حاضران ضمن ابراز همدلی با خانواده ایرج خواجه‌امیری، آخرین وضعیت درمانی وی را پیگیری کردند و هماهنگی‌های لازم در خصوص روند مراقبت و درمان این هنرمند انجام شد.