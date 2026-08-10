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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

پیام تبریک فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا به محسن رضایی

پیام تبریک فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا به محسن رضایی

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا انتصاب محسن رضایی به‌ عنوان نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در شورای‌عالی امنیت ملی و دبیری این شورا را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، طی پیامی انتصاب محسن رضایی به‌عنوان نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی) در شورای‌عالی امنیت ملی و دبیری این شورا را تبریک گفت.

متن پیام فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انتصاب شایسته جنابعالی به سمت "دبیری شورای عالی امنیت ملی "و "نماینده رهبری "در این شورا را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.

سوابق درخشان جنابعالی در حوزه‌های فرماندهی سپاه در هشت سال دفاع مقدس، بنیان‌گذاری سازمان اطلاعات سپاه، دبیری ۲۴ ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقش کلیدی در سیاست‌گذاری اقتصادی و تدوین چشم‌انداز کشور، نشان از لیاقت و توانمندی های سرشار و کم نظیر آن برادر گرانقدر برای مدیریت موفق در شرایط پیچیده امروز دارد.

در شرایط و وضعیت کنونی که ایران اسلامی درگیر جنگ تحمیلی ترکیبی و تهدیدات همه‌جانبه امریکایی صهیونی است، حضور جنابعالی در شورای عالی امنیت ملی می‌تواند هماهنگی راهبردی میان میدان و دیپلماسی، امنیت اقتصادی و سیاسی را با رویکرد مقاومت و حکمرانی امیدبخش متحول سازد.

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) و ستاد کل نیروهای مسلح، تحت فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی) ، با تمام توان آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در چارچوب مأموریت‌های شورای عالی امنیت ملی و تحقق منویات رهبری معظم اعلام می‌دارد.

از خداوند متعال برای جنابعالی توفیق روزافزون در خدمت به نظام و انقلاب اسلامی مسئلت داریم.

سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا

کد مطلب 6912805
هادی رضایی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      4 2
      پاسخ
      خداوند حفظ کنه دلسوزان واقعی نظام ایران اسلامی عزیز تبریک می گم به جناب سردار رضایی عزیز💚

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