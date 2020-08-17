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۲۷ مرداد ۱۳۹۹، ۸:۱۴

به دلیل شیوع کرونا؛

انتخابات نیوزیلند ۴ هفته به تعویق افتاد

انتخابات نیوزیلند ۴ هفته به تعویق افتاد

قرنطینه یکی از شهرهای نیوزیلند به دلیل تشدید انتقال ویروس کرونا و شکایت احزاب از بابت عدم امکان فعالیت تبلیغاتی، به تعویق انتخابات پارلمانی در این کشور منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جاسیندا آردرن» نخست‌وزیر نیوزیلند، در مواجهه با موج جدیدی از ویروس کرونا که به قرنطینه شهر «آکلند» این کشور منجر شد، تاریخ انتخابات پارلمانی را با ۴ هفته تأخیر، از ۱۹ سپتامبر (۲۹ شهریور) به ۱۷ اکتبر (۲۶ مهر) موکول کرد.

البته وی که طی هفته‌های اخیر از سوی احزاب سیاسی برای اتخاذ چنین تصمیمی تحت فشار بود؛ می‌گوید قصد ندارد برای بار دوم موعد انتخابات را به تعویق بیندازد.

احزاب سیاسی مختلف می‌گویند آردرن از شیوع کرونا و سخنرانی‌های تلویزیونی به عنوان فرصتی برای تبلیغ به نفع خود استفاده کرده، حال آنکه آنها چنین مجالی نداشته‌اند.

البته، چنانچه اعمال محدودیت‌های کرونایی تا زمان تعلیق پارلمان فعلی ادامه داشته باشد؛ تصمیم برای تعویق مجدد تاریخ برگزاری رقابت بر عهده کمیسیون انتخابات خواهد بود.

نیوزیلند برای حدود ۱۲۰ روز و تا زمان رسیدن موج دوم کرونا، هیچ مورد جدیدی از ابتلاء به کووید ۱۹ گزارش نداد. طبق اعلام دانشگاه جانز هاپکینز، از زمان شیوع کرونا تاکنون، در نیوزیلند یک هزار و ۶۲۲ فرد آلوده شناسایی شده‌اند و شمار قربانیان نیز به ۲۲ نفر می‌رسد.

کد مطلب 5000500
مریم خرمایی

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