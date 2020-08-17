گفتگوی وزرای خارجه روسیه و آمریکا درباره پیشنهاد پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد «سرگئی لاورف» وزیر خارجه روسیه و «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا در تماسی تلفنی درباره پیشنهاد «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، برای برگزاری نشستی ویدئویی در سازمان ملل درباره ایران گفتگو کرده‌اند.

رئیس جمهور روسیه پیشنهاد برگزاری این نشست ویدئویی با آمریکا و اعضای باقیمانده توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ را ارائه کرده است. هدف وی از این نشست، تلاش برای خودداری از افزایش «رویارویی و تشدید تنش» بر سر ایران در سازمان ملل اعلام شده است.

در همین رابطه روز گذشته «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد: پیشنهاد ولادیمیر پوتین برای برگزاری اجلاس شورای امنیت درباره ایران به قوت خود باقی است.

ریابکوف افزود: شرایط ایجاب می‌کند که این نشست به تعویق انداخته نشود.

ریابکوف خاطرنشان کرد که پیشنهاد روسیه در مورد برگزاری این نشست حتی پس از اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنان معتبر است و وضعیت ایجاب می‌کند که نشست را به تعویق نیندازند.

این در حالی است که «دونالد ترامپ» شنبه شب در پاسخ به پرسشی در این رابطه گفت بود که بعید است که از ایده پیشنهاد شده از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای برگزاری اجلاس وبیناری در مورد وضعیت منطقه خلیج فارس حمایت کند و یا در آن شرکت کند و در این خصوص تا پایان انتخابات در آمریکا صبر می‌کند.