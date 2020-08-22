به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، «محمد عیاش قحیم» جانشین استاندار الحدیده اعلام کرد که نیروهای انصارالله تصمیم گرفته اند نام خیابان زاید واقع در این استان را تغییر دهند.

این اقدام انصارالله یمن در واکنش به توافق عادی سازی روابط میان امارات و رژیم صهیونیستی صورت می گیرد.

«محمد عیاش» همچنین اعلام کرد که قرار است نام این خیابان به فلسطین تغییر پیدا کند.

وی افزود: نام فلسطین، در میان ملت مجاهد یمن محبوب است. یمنی ها با عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی مخالف هستند.

پیش از این نیز، الجزایری‌ها اسم یکی از خیابان‌های این کشور را از «دبی» به «فلسطین» تغییر داده بودند.

فعالان الجزایری نیز در فضای مجازی خشنودی خود را نسبت به این اقدام نشان داده و اعلام کردند که این اقدام یک دستاورد و پیروزی برای فلسطینی‌ها به شمار می‌رود.

الجزایری‌ها به این اندازه اکتفا نکرده و برخی از آنها نام پاساژهای تجاری را از دبی به پاساژهای فلسطین تغییر دادند.

عراقی‌ها نیز چند روز قبل خواهان اجرای اقدام مشابه شده بودند به طوری که «وجیه عباس»، نماینده فراکسیون الصادقون وابسته به جنبش عصائب اهل الحق عراق از وزارت بهداشت خواسته بود نام بیمارستان شیخ زاید در بغداد را تغییر دهد چرا که محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی با رژیم صهیونیستی بر سر عادی سازی روابط توافق کرده است.

چند روز پیش نیز، «بشیر ضیف الله» شاعر و منتقد الجزایری در راستای همبستگی با مردم فلسطین علیه روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، از نامزدی خود برای جایزه کتاب شیخ زائد انصراف داد.

وی که برای کتاب «جهانی سازی و تحولات عرصه نویسندگی» کاندیدا شده بود از نامزدی خود صرفنظر و اعلام کرد: موضع من درقبال مسئولان اماراتی به معنی قطع ارتباطم با دوستان نویسنده، شعرا و شخصیت‌های هنری و آکادمیک اماراتی نیست.

این شاعر الجزایری ابراز اطمینان کرد که ملت‌ها خود به تنهایی سرنوشت قدس را تعیین می‌کنند. پیش از این نیز شماری از شخصیت‌های ادبی جهان عرب همچون «محمد بنیس» شاعر مراکشی عضویت خود را در هیئت علمی جایزه کتاب شیخ زائد لغو کرده بود.

در همین راستا «امانی بن علی» رمان نویس ۱۹ ساله تونسی نیز از مشارکت در مسابقات «چالش قرائت عربی» انصراف داد. وی در حالی در حمایت از ملت فلسطین به این امر مبادرت کرد که به مرحله نهایی مسابقات راه یافته بود.

وی ضمن ابراز مخالفت خود با تعامل با امارات در صفحه شخصی خود در فیسبوک گفت: حتی اگر همه [سرزمین فلسطین] را بفروشند من هرگز این کار را انجام نمی‌دهم.

این رمان نویس تونسی با دفاع از کار خود، در پُستی دیگر تمامی دوستان و شخصیت‌های ادبی را به خروج از این مسابقه دعوت و اعلام کرد: به خاطر پیروزی قضیه فلسطین و مخالفت با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی از شرکت در ادامه مسابقات انصراف دهید.