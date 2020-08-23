میعادگاه حسینیان اردبیل اعلام شد

عوض قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع)، اقامه عزای سرور و سالار شهیدان را از توصیه‌های مهم در دین اسلام عنوان کرد و گفت: خداوند متعال در تکریم و گرامی داشت ارزش‌های دینی می‌فرماید: «وَ مَن یُعَظِّم شَعائِرَ فَانَّها مِن تَقوَی القُلُوب؛ به یقین هر کس شعائر خدا را پاس دارد و بزرگ شمارد، کار او از پرهیزگاری است».

وی برپایی مراسم عزاداری ماه محرم در اردبیل را از برنامه‌های با عظمت و در حقیقت نگین عزاداری ماه محرم در کشور عنوان کرد و گفت: در یک معرفی کلی، عزاداری دهه اول محرم در اردبیل نظم و قوانین خاص خود را دارد، سالیان سال است که مسیرهای سنتی برای این کار در نظر گرفته شده و محله‌ها تقسیم‌بندی‌های خاص خود را دارند. هر محله یک روز مشخص برای عزاداری دارد، به غیر از اولین روز و نهمین روز از ماه محرم و روز جمعه که میان این دو روز واقع می‌شود، هر روز اختصاص به یک محله دارد، یعنی هر روز یکی از محلات شش گانه به خیابان آمده و عزاداری می‌کنند. باقی عزاداران نیز به ترتیب خاصی پشت سر این دسته حرکت می‌کنند. بازار تاریخی اردبیل، اهمیت زیادی برای دستجات عزاداری دارد.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی اردبیل به محدودیت‌های ایجاد شده از شیوع ویروس کرونا در جامعه، برنامه‌های ماه محرم را متفاوت‌تر از سال‌های قبل عنوان کرد و افزود: امسال طبق مصوبات ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا، برنامه حضور دستجات عزاداری در بازار تاریخی اردبیل ممنوع شده و برنامه به جلسات در زمان کوتاه و در فضای باز، بدون دسته روی و حرکت دستجات، در محوطه بیرون از مساجد و در فضای باز برگزار می‌شود.

قاسمی با بیان اینکه عشق ابا عبدالله الحسین (ع) هرگز در دل‌های عزاداران خاموش نمی‌شود، گفت: امسال با وجود اینکه عزاداری ماه محرم در اردبیل، با سال‌های قبل تفاوت اساسی دارد، اما حسینیان محلات و هیئات مذهبی دست به دست دادند و به بهترین وجه عشق حسینی را آمیخته با شعور و معرفت حسینی با رعایت حفظ سلامتی عزاداران و توجه به توصیه‌های بهداشتی، عزاداری ماه محرم را به بهترین وجه به جهانیان معرفی می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه شور، شعور حسینی را کامل می‌کند و شعور، شور حسینی را، اظهار داشت: تلاش‌های جوانان حسینی و ولایی مساجد اردبیل که به‌صورت جهادی روزهاست تدارکات مراسم را برای هم وزن کردن دو قسمت ترازوی شور و شعور حسینی به بهترین وجه گویای این مطلب است.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی اردبیل در پاسخ به اینکه آیا به نظر شما کاهش شور حسینی که مردم در مساجد و خیابان‌ها به عزاداری می‌پرداختند صدمه‌ای به عزاداری مردم اردبیل می‌زند، تصریح کرد: قطعاً مردم حسینی اردبیل مصداق حدیث کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا هستند. همه روزها و همه ثانیه‌های عمرشان را حسینی می‌گذرانند و به همین علت است که به این شهر دارالارشاد یا پایتخت حسینیت اطلاق می‌شود. حسینیان این شهر نه تنها در ماه محرم و صفر بلکه در طول سال عاشق و شیفته مولایشان هستند. پس نه تنها کرونا آسیبی به عزاداری اردبیل نمی‌رساند بلکه رسومت عزاداری در قالبی جدید با حفظ آئین و سنت و آمیخته با علم و دانش و تقوا و مکانیزم جدید حیات می‌یابد.

قاسمی به روال عزاداری ماه محرم در اردبیل اشاره کرد و افزود: در ایام دهه اول محرم محلات اردبیل برای عزاداری طبق رسومات دیرینه به مساجد مختلف رفته و طبق آئین خاصی سینه زنی و زنجیر زنی می‌کردند، اما امسال به دستورات ستاد کرونا لبیک گفته و محوطه‌های روبازی را در محلات خودشان برگزیدند و در آنجا به عزاداری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌پردازند. در حقیقت باطن مساله تغییر نیافته و به علت وضع موجود شکل ظاهری مساله دچار تغییر گشته است و شور و علاقه و معنویت کم نظیری را رقم زدند.

وی به برنامه برخی دستجات عزاداری در شهر اردبیل اشاره کرد و افزود: برنامه‌های عزاداری دهه اول محرم امسال به ترتیب ذیل در محلات اردبیل برگزار می‌شود:

* زنجیرزنان و سینه زنان محله دروازه (عالی قاپو)

مداح: حاج امین مقدم، کربلایی سجاد بیرنگ

زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۲

مکان: محوطه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

* سینه زنان محله اوچدکان

مداح: کربلایی عادل مجیدی

زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۲

مکان: محوطه روبه‌روی مسجد اوچدکان

* زنجیرزنان محله گازران (اونچی میدان)

مداح: کربلایی رامین خصم افکن

زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۲

مکان: خیابان سیمتری، کوچه اونچی میدان

* سینه زنان محله طوی

مداح: حاج سید محمد عاملی

زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۲

مکان: محله طوی اول کوچه رحمانیه اردبیل

* زنجیرزنان محله اوچدکان

مداح: کربلایی بابک مهرنیا

زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۲ الی ۲۳:۳۰

مکان: محله ابراهیم آباد، حسینیه متبرکه اوچدکان

* زنجیرزنان محله نواب صفوی

مداح: کربلایی اتابک عبداللهی

زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۲ الی ۲۳:۳۰

مکان: محله نواب صفوی، مدرسه ۲۲ بهمن

* زنجیرزنان محله کوچه اسلامی

مداح: کربلایی مهدی شوقی

زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۲ الی ۲۳:۳۰

مکان: مسجد محله کوچه اسلامی



* زنجیرزنان محله سرچشمه

مداح: حاج عبدالله داداشی

زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۲ الی ۲۳:۳۰

مکان: میدان سرچشمه اردبیل

* زنجیرزنان محله اکبریه

مداح: حاج صابر امان پور

زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۲ الی ۲۳:۳۰

مکان: محوطه باز بالاتر از مسجد اکبریه

* زنجیرزنان و سینه زنان محله حسینیه میرزاده خانم

مداحان: حاج بهروز سیفی، کربلایی میثم افتخاری

زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۲ الی ۲۳:۳۰

مکان: مسجد محله حسینیه میرزاده خانم

* هیئت عزاداران زیارت عاشورا

مداح: کربلایی بهلول داداشی

زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۲ الی ۲۳:۳۰

مکان: محوطه محله پیرزرگر

وی در پایان، به‌عنوان حسن ختام به حدیثی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) اشاره کرد که فرمودند: «در روز قیامت هر چشمی گریان است مگر آن چشمی که بر حسین گریسته. چنین فردی همیشه خندان خواهد بود و به نعمت‌های بهشتی بشارت داده می‌شود.»