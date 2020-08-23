شفافیت آرا در شورای شهر مهمترین اقدام سه سال گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در دویست و سی و دومین جلسه این شورا با اشاره به اینکه امسال با شرایط پاندمی کرونا شاهد نوع متفاوتی از عزاداری هستیم، گفت: این عزداری می‌تواند حتی نسبت به گذشته عمق بیشتری داشته باشد، عزای حسین (ع) زمینه‌ای برای ایجاد تحول درونی است.

وی با اشاره به اینکه امروز پایان سال سوم فعالیت شورا و آغاز سال چهارم دوره پنجم شورای شهر است اظهار داشت: اگرچه این دوره به لحاظ مشارکت و اعتماد به مدیریت شهری بی سابقه بود، اما به دلیل مشکلات و موانع درونی و بیرونی از قیبل تحریم، تورم و رکود فضای جدید را برای شهر حاکم کرد.

هاشمی افزود: کسری بودجه کمبود و نقدینگی دشواری‌ها را برای مدیریت شهری ایجاد کرد شرایط سخت اقتصادی کشور و تورم رکودی توأم با تحریم‌های بی سابقه در تاریخ، همراه با رکود در صنعت ساختمان و منقبض شدن منابع مالی مدیریت شهری که توأم با کسری بودجه و کمبود منابع دولت نیز شده بود، شرایط دشواری را برای پیشبرد مقاصد مدیریت شهری ایجاد کرد، به ویژه آنکه کاهش فروش تراکم و متوقف کردن شهر فروشی و صیانت از فضاهای شهری و باغات نیز اقدامات سختگیرانه، داوطلبانه مدیریت شهری فعلی برای تغییر در روند تهران، و فراهم کردن بستر زندگی در آن بود.

وی با بیان اینکه برخلاف اینکه گفته می‌شود شورای پنجم اقدامات قابل توجهی نداشته است اما شورای پنجم مواظبت جدی در شهر فروشی داشته و کاهش فروش تراکم را داشته‌ایم و کمبود بودجه باعث نشد دست به تراکم فروشی بزنیم.

رئیس شورای شهر با اشاره به اینکه وظیفه شورا نظارت نیست، ابراز داشت: کار شورا تقنین و نظارت بر اجرای است و جلسات علنی از مرز ۲۵۳ طرح و لایحه عبور کرد.

وی افزود: در این مدت ۶۳۰ تذکر از سوی اعضا به شهرداری داشته‌ایم که نشان می‌دهد در امر نظارت هم موفق عمل کرده‌ایم. که حدود ۴۰ تذکر پاسخ نداده است و اگر به تذکرات پاسخ ندهد می‌تواند منجر به سوال شود.

هاشمی ادامه داد: بیش از ۱۲۰ نطق قبل از دستور در طول ۳ سال انجام شد و حدود ۳۰ پاسخ به ارجاعات و مخالفت هیأت تطبیق با برخی مصوبات رسیدگی شد و مجموع آن نشان می‌دهد در امر تقنین و نظارت به صورت جدی عمل کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه شورای پنجم در سه سال گذشته در موضوع شفافیت بسیار خوب عمل کرد است گفت: در این سال‌ها ما به جز یک جلسه هیچ جلسه غیرعلنی نداشته‌ایم که آن یک جلسه هم مربوط به گزارش بازرسی کل کشور بود.

رئیس شورای شهر، پخش زنده صحن علنی را از دیگر موارد ایجاد کننده شفافیت برشمرد و گفت: از همه مهمتر شفاف کردن آرا بود که برای نخستین بار در کشور در شورای تهران این مساله انجام بود کاری که سال هاست در مجلس شورای اسلامی نتوانسته به آن برسد.

وی ادامه داد: علی رغم کمی درآمد ما ورود جدی پیدا کردیم به صیانت از باغات و فضای سبز و با لغو مصوبه برج باغ‌ها و در امر اجرای دقیق طرح تفصیلی نگذاشتیم شهر فروشی اتفاق بیفتد.

هاشمی گفت: در امر حقوق شهروندی فعالیت‌های خوبی انجام شد و در موضوع توسعه مکان‌های عمومی و پلازای شهری کارهای مثبتی انجام شده است، توسعه مشارکت نهادهای مدنی، توجه به ایمنی و تاب‌آوری، توسعه شهر هوشمند، کنترل افزایش نیروی انسانی و کاهش آن از ۷۰ هزار به ۶۲ هزار نفر پرسنل، توجه به توسعه حمل و نقل عمومی و اجرای تی او دی و در حوزه گردشگری برنامه‌هایی خوبی تصویب شد.

وی افزود: در این مدت به وضعیت گرمخانه‌ها و مراکز بهاران به صورت جدی توجه شده و برنامه سوم ارائه داده شد که برنامه اولویت محور بودند. در امر اجرا شهرداری بیشتری باید بدهد تا مردم از فعالیت‌ها آگاه شده است.

رئیس شورای شهر با اشاره به اینکه در شورای پنجم ۱۸۷ مصوبه عمومی، ۲۸۲ مصوبه باغات، ۳۵ مصوبه نامگذاری و برای ۱۱۹ شخصیت حقوقی رأی گرفتیم گفت: حضور اعضای شورا جدی تر از گذشته بوده است و متوسط ۱۹ نفر در جلسات حضور داشتند.

وی به مصوباتی که در واکنش به پاندمی کرونا در شورا داشته‌اند اشاره کرد و گفت: در اسفند و فروردین و اردیبهشت برای حمایت از مودیان و شهروندان، افزایش تاب‌آوری و گندزدایی شهر، بسته محرک اقتصادی و الحاقیه آن از جمله این مصوباتی داشتیم و مجموعاً ما در مورد هر اتفاقی در شهر فوراً عکس‌العمل داشته‌ایم.

هاشمی ادامه داد: وظیفه خود می‌دانم که از عملکرد هیأت رئیسه شورا نیز تقدیر کنم، که با همفکری و خرد جمعی و به عنوان مصداق واقعاً " وشاورهم فی الامر" با حضور حدود هشت تن از اعضا، بخش عمده تصمیمات مربوط به اداره شورا، با همفکری و خرد جمعی گرفته شد و اگر در موردی هیأت رئیسه نتوانست به تصمیم مشخصی برسد، در هم اندیشی و با مشارکت اکثر اعضا شورا، این تصمیم گرفته شد، و هیچ تصمیمی براساس نظر و سلیقه شخصی رئیس شورا گرفته نشد، اگر انتقادی نسبت به ملایمت و جهت دار نبودن تصمیمات هیأت رئیسه وجود دارد، ناشی از ترجیح خرد جمعی به نظر و فکر فردی است، که اقدامی قابل دفاع است.