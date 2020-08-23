۲ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۲۴

با دستور وزیر انجام شد؛

کمک ۶ میلیاردی وزارت ورزش به اداره کل ورزش و جوانان تهران

وزارت ورزش برای کمک به اداره کل ورزش و جوانان استان تهران تخصیص ویژه ۶ میلیارد تومانی به این اداره کل داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلاتی که ورزش استان تهران در دوران کرونا و به خاطر تعطیلی اماکن ورزشی با آنها مواجه شده، خسارت های مالی زیادی را به این اداره وارد کرده است. طوری که کمک رسانی به باشگاه ها و سر و سامان دادن پروژه های قابل افتتاح را مختل کرده بود.

این مسئله پس از طرح توسط مدیریت اداره کل ورزش و جوانان استان تهران با دستور ویژه وزیر ورزش برای کمک به این اداره کل همراه بود. در همین راستا وزارت ورزش طی روزهای گذشته تخصیص ویژه ۶ میلیارد تومانی به اداره کل ورزش و جوانان استان تهران داشته است.

این تخصیص شامل ۵ میلیارد تومان در بخش عمرانی و یک میلیارد تومان در بخش اداری بوده و به طور کامل به حساب اداره کل ورزش و جوانان استان تهران واریز شده تا از آن برای رسیدگی به عقب ماندگی های حاصل از کرونا استفاده شود.

زینب حاجی حسینی

