بحرینی: ایران به دیپلماسی برای کمک به صلح متعهد است

به گزارش خبرگزاری مهر، «علی بحرینی» در مراسم چهل و هفتمین روز ملی پیروزی انقلاب اسلامی با بیان این که انقلاب اسلامی منعکس کننده اراده ملتی بود که به دنبال عزت، حاکمیت و خودمختاری بود، افزود: این انقلاب نه تنها تغییر نظم سیاسی، بلکه احیای مالکیت ملی بر سرنوشت ایران را رقم زد. از آن زمان، جمهوری اسلامی ایران مسیری مبتنی بر استقلال، عدالت اجتماعی، مشارکت عمومی و نفی سلطه را با وجود فشارها و چالش‌های خارجی فراوان دنبال کرده است .

بحرینی گفت: ایران ضمن دفاع قاطع از حاکمیت و امنیت ملی خود، همچنان به دیپلماسی به عنوان ابزار اصلی برای حفاظت از منافع ملی و کمک به صلح متعهد است.

سفیر کشورمان تاکید کرد: گفتگوی واقعی تنها زمانی می‌تواند موفق شود که مبتنی بر احترام، برابری و به رسمیت شناختن منافع مشروع باشد.