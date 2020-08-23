افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۴۵ پروژه عمرانی در دیر و دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح یکشنبه در این آئین که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد اظهار داشت: در هفته دولت امسال ۹۰۵ پروژه عمرانی و اقتصادی در استان بوشهر افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

عبدالکریم گراوند اضافه کرد: این پروژه‌ها با اعتبار دو هزار و هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

‌پروژه‌های شهرستان دشتی

خط انتقال آب به روستای لاور شرقی به طول چهار کیلومتر و ۳۰ میلیارد ریال اعتبار، نوسازی شبکه آب روستای لاور شرقی به طول ۱۹ کیلومتر و با اعتبار ۲۱ میلیارد ریال نصب و راه‎اندازی سه سایت بی. تی. اس ایرانسل با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال در سه روستای بخش شنبه شامل روستاهای کاردنه، حناشور و سهو، نصب و راه‎اندازی و ارتقا تکنولوژی از ۲ جی به ۳ جی و ۴ چهار جی در شش سایت همراه اول در سطح شهرستان با اعتبار ۱۰۶ میلیارد ریال از دیگر پروژه‌های افتتاحی هفته دولت در شهرستان دشتی است.

عملیات آبخیزداری در منطقه لاور نیز با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال، نگارخانه خورموج به مساحت ۴۳۰ مترمربع به مبلغ ۹ میلیارد ریال اعتبار، پانسیون ۶ واحدی پزشکان بیمارستان زینبیه خورموج با ۲۸ میلیارد ریال اعتبار و ۱.۸ هکتار گلخانه با اشتغال ۱۸ نفر با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال از دیگر پروژه‌های شهرستان دشتی برای هفته دولت امسال است.

پروژه‌های عمران شهری خورموج نیز شامل پارک، آسفالت کوچه‏‌ها و معابر با ۴۷ میلیارد ریال اعتبار است.

پروژه‌های شهرستان دیر

همچنین در شهرستان دیر ۵۱ پروژه عمرانی با اعتبار ۷۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افتتاح و عملیات اجرایی ۱۰ پروژه عمرانی با اعتبار ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان آغاز می‌شود.

تولید شن و ماسه با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان، طرح بیابان زدایی در زمینی به مساحت ۱۵۰ هکتار با اعتبار ۳۸۰ میلیون تومان، تولید و بسته بندی آب با ۲.۵ میلیارد تومان، افتتاح پاسگاه محیط بانی جزیره نخیلو، زمین چمن روستای شهنیا، خوابگان ورزشکاران و بوستان پرستار از دیگر طرح‌های افتتاحی و آغاز عملیات اجرایی در دیر است.

۳ پروژه شاخص درمانگاه تأمین اجتماعی دیر، ایستگاه تقویت برق بردخون و سالن اجتماعات آبدان هم در ایام دهه فجر در شهرستان دیر افتتاح می‌شود.