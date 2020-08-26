به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ که پیش از این قرار بود ۱۵ اسفند ۹۸ برگزار شود و به دلیل شیوع کروناویروس به تعویق افتاد و پس از آن به دلیل همزمانی با آزمون کارشناسی ارشد در مردادماه به شهریورماه موکول شد.

بر اساس اعلام تاریخ جدید مقرر شد آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ روز پنجشنبه ۶ شهریورماه ۱۳۹۹ برگزار شود.

سیزدهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه علوم پزشکی تهران برای فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی برای ورود به رشته پزشکی برگزار می‌شود.

هدف از این نوع پذیرش جذب فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته یکی از رشته‌های گروه‌های آزمایشی علوم تجربی و علوم ریاضی و فنی است.

محل برگزاری داوطلبان در کارت ورود به جلسه درج شده است و داوطلبان تا فردا می‌توانند کارت آزمون را دریافت کنند.