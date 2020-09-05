به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دراهکی صبح شنبه در نشست برنامهریزی برگزاری مرحله استانی مسابقات ملی مهارت در استان بوشهر اظهار داشت: سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور هر ساله آزمونهای مهارتی پایان دوره آموزشی خود را طی هشت مرحله آزمون هماهنگ و آزمونهای ادواری و تفاهم نامهای خود را طی چهار مرحله و آزمونهای آنلاین را به صورت هفتگی برگزار میکند.
وی با بیان اینکه آزمون هماهنگ، مختص متقاضیانی است که دوره آموزشی را به اتمام رساندهاند و آزمون آنها بهصورت کتبی برگزار میشود و آزمون ادواری نیز برای افرادی است که دارای مهارت هستند اما نیازی برای شرکت در کلاسهای آموزشی احساس نمیکنند برگزار میشود، افزود: از اول سال جاری تاکنون ۴۵۰۸ نفر در آزمون هماهنگ، دو هزار و ۷۸۱ نفر در آزمون آنلاین و مابقی در آزمونهای صنعت ساختمان و تفاهم نامه در سطح استان بوشهر شرکت کردهاند.
دراهکی سهولت، دقت و سرعت در برگزاری آزمونها، تنوع سوالات، همگامی با فناوری روز دنیا، عدم امکان تقلب به جهت نظارت دقیق بر آزمون دهندگان از طریق شبکه ی دوربینهای مداربسته، کاهش هزینهها و رضایت ارباب رجوع را از مزایای برگزاری آزمونهای آنلاین در آموزش فنی و حرفهای بیان کرد و اضافه کرد: ۸۰ درصد مراکز آموزش فنی و حرفهای استان دارای سایت آزمون آنلاین هستند که تا پایان سال جاری بقیه مراکز آموزشی نیز به سایت آزمون آنلاین مجهز خواهند شد.
مدیر کل آموزش فنی حرفهای بوشهر به برگزاری مرحله استانی مسابقات ملی مهارت در استان بوشهر با رعایت پروتکلهای بهداشتی اشاره کرد و گفت: آزمون استانی مسابقات ملی مهارت از ۱۲ لغایت ۲۰ شهریور ماه در چهار شهرستان استان با حضور ۱۴۱ نفر در ۲۲ حرفه مهارتی برگزار خواهد شد.
دراهکی با بیان اینکه برترینهای این مسابقات به مرحله کشوری که بهصورت غیر متمرکز در ۱۵ استان کشور در بازده زمانی مهر تا آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد اعزام میشوند، تصریح کرد: استان بوشهر ظرفیتهای فراوانی در حوزه مهارت آموزی دارد و باید مثل سالهای قبل با اعزام نیروهای توانمند رتبههای برتر کشور را کسب، تا جایگاهی در اعزام نخبگان مهارتی به مسابقات بینالمللی شانگهای ۲۰۲۱ داشته باشیم.
