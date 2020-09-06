تصمیم خطرناک صهیونیستها علیه مسجد الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر، یک رسانه صهیونیست از تحرک خطرناکی که مقامات رژیم صهیونیستی قصد انجام آن علیه مسجد الاقصی را دارند، پرده برداشت.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که شورای امنیت داخلی این رژیم تا ساعاتی دیگر تشکیل جلسه خواهد داد تا درباره بستن مسجد الاقصی به روی نمازگزاران تصمیم گیری کند.

این شورا هیات مشورتی نخست وزیر و کابینه رژیم صهیونیستی درباره موضوعات و امور امنیتی است.

صهونیستها کرونا را بهانه این موضوع قرار داده اند.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد: از سه ماه قبل شهرداری قدس درباره عدم پروتکل های بهداشتی هشدار داده است اما تحول خاصی رخ نداده است. هر جمعه ۱۸ تا ۲۲ هزار نمازگزار وارد مسجد الاقصی می شوند و بسیاری از آنها ماسک نمی زنند و فاصله گذاری اجتماعی را هم رعایت نمی کنند.