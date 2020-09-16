توصیه «الحوثی» به کشورهای حامی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن، به اقدام امارات و بحرین در امضای رسمی توافقنامه سازش با رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

الحوثی خطاب به کشورهای حامی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی گفت: به این کشورها توصیه می‌کنم که در این اقدام ذلت بار و توهین آمیزشان بازنگری کنند.

وی افزود: این کشورها دست کم با فرزندان امت خود به صورت مسالمت آمیزی رفتار کنند.

روز سه شنبه، مسئولان رژیم صهیونیستی، امارات و بحرین به صورت رسمی توافقنامه سازش را در کاخ سفید امضا کردند.

این اقدام موجی از واکنش‌های منفی را در میان ملت‌های عربی به دنبال داشت.