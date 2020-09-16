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۲۶ شهریور ۱۳۹۹، ۷:۵۳

در سایه امضای توافقنامه سازش صورت گرفت؛

توصیه «الحوثی» به کشورهای حامی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

توصیه «الحوثی» به کشورهای حامی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن از کشورهای حامی عادی سازی روابط با تل آویو خواست در این اقدام ذلت بارشان بازنگری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن، به اقدام امارات و بحرین در امضای رسمی توافقنامه سازش با رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

الحوثی خطاب به کشورهای حامی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی گفت: به این کشورها توصیه می‌کنم که در این اقدام ذلت بار و توهین آمیزشان بازنگری کنند.

وی افزود: این کشورها دست کم با فرزندان امت خود به صورت مسالمت آمیزی رفتار کنند.

روز سه شنبه، مسئولان رژیم صهیونیستی، امارات و بحرین به صورت رسمی توافقنامه سازش را در کاخ سفید امضا کردند.

این اقدام موجی از واکنش‌های منفی را در میان ملت‌های عربی به دنبال داشت.

کد مطلب 5025120
فاطمه صالحی

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