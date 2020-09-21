افت ۴۴ هزار واحدی شاخص در ۴۵ دقیقه ابتدایی

به گزارش خبرنگار مهر، معاملات امروز (دوشنبه ۳۱ شهریور) بازار سهام با سقوط ۴۴ هزار و ۵۰۰ واحدی طی ۴۵ دقیقه همراه بود و شاخص کل با رسیدن به کف کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد، در آستانه سقوط به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد قرار گرفت.

این افت سنگین شاخص در حالی است که تنها ۱۷۷ هزار فقره معامله به ثبت رسیده است؛ اما فشار عرضه به حدی است که همه ۱۰ نماد با بیشترین صف فروش، ارزش سهام در حال عرضه آنها بالای ۳۰۰ میلیارد تومان است که مجموعاً تا ۳ هزار میلیارد تومان صف فروش صرفاً برای ۱۰ نماد برتر ایجاد شده است.

از سوی دیگر مجموع ارزش سهام عرضه شده در صف‌های خرید ایجاد شده برای ۱۰ نماد برتر امروز معاملات، به کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

شاخص هم وزن نیز با افت ۳ هزار و ۳۰۰ واحدی به ۴۱۸ هزار واحد رسیده است.

ارزش کل بازار نیز به کانال ۵ هزار هزار میلیارد تومان افت کرد و به رقم ۵,۹۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. این در حالی است که در خرداد امسال، ارزش کل بازار سرمایه به حدود ۹ هزار هزار میلیارد تومان رسیده بود.

هر سه نماد اصلی شاخص ساز شامل فارس فولاد و فملی تأثیرگذاری بیش از منفی ۵ هزار واحدی در سقوط شاخص کل بورس داشته‌اند.

گروه‌های فولادی و فلزات، پالایشی‌ها، پتروشیمی‌ها، دارویی ها و نهادهای واسط مالی بیشترین تعداد نمادهای با دامنه نوسان منفی ۵ درصد در کاهش ارزش سهام را در معاملات امروز در خود جای داده‌اند.