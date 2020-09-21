به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در گفتگویی در واکنش به تلاش‌های اخیر آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل گفت: چنانکه پیش‌بینی می‌شد و قبلاً هم به اطلاع مردم شریف کشورمان رسانده بودیم، تلاش‌های دامنه‌دار سیاسی و غیرحقوقی آمریکا یک بار دیگر با شکست مواجه و یک بار دیگر به حقانیت موضع جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل تأکید شد.

وی با اشاره به حرکت حساب‌شده ایران در ماه‌های گذشته، خاطرنشان کرد: آنچه زمینه این پیروزی‌ها در ماه‌های اخیر را به‌وجود آورد، در حقیقت حرکت قاعده‌مند سیاسی و حقوقی ایران طی خروج آمریکا از برجام بود. زمانی که جمهوری اسلامی ایران، به دور از هر گونه شتابزدگی و با منطق استوار حقوقی، تحولات را به گونه‌ای مدیریت کرد که آمریکا امروز به این شکل منزوی شده و جز چند کشور کوچک و رژیم صهیونیستی هیچ حمایت‌کننده‌ای ندارد. واعظی دیپلماسی فعال و تلاش‌های وسیع وزارت خارجه را عامل اصلی انزوای آمریکا در ماه‌های اخیر خواند و ضمن قدردانی از شخص وزیر و دیپلمات‌های این وزارتخانه، گفت: تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران سبب شد، چهره آمریکا که سال‌ها در پس نقابی از تزویر، داعیه هواداری از دموکراسی و حقوق بین‌الملل را داشت، عریان‌تر از همیشه شود و امروز جهانیان ببینند که سران کاخ سفید با دستان خالی از منطق، صرفاً با توسل به زور به دنبال به کرسی نشاندن حرف‌های خود هستند که البته در آن هم نتیجه نخواهند گرفت.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور موفقیت اخیر که در نتیجه تاب آوری دستگاه دیپلماسی کشور در مواجهه با رویکرد قلدرمآبانه آمریکا را نه صرفاً پیروزی دولت که پیروزی جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ کشورمان دانست و خاطرنشان کرد: تحولات اخیر پیروزی همه ماست و در این مقطع سرنوشت‌ساز و تاریخی، وحدت، انسجام و یکپارچگی همه گروه‌های سیاسی و ارکان کشور ضرورت دارد.

وی تأکید کرد: بی‌تردید موفقیت اخیر که نتیجه تاب‌آوری مردم عزیزمان در مقابل تحریم‌ها و فشارهای حداکثری آمریکا و پافشاری بر حقوق کشور و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهان میسر شده، مایه افتخار کشور و همه مردم و گروه‌های سیاسی کشور است و تنها برخی گروه‌های تندرو که صرفاً به دنبال اهداف سیاسی و جناحی خود هستند، چشم بر چنین موفقیتی می‌بندند یا به دنبال تخفیف و کوچک‌نمایی آن هستند.

واعظی در پایان با گلایه از جریاناتی که به دنبال ناامید کردن مردم هستند، خاطرنشان کرد: در این شرایط بسیار سخت، برای پیروزی و خنثی کردن توطئه‌های آمریکا بیش از هر زمان دیگر نیاز به وحدت و همدلی و انسجام میان همه قوا و نهادهای حاکمیتی کشور است. پیام اختلاف به خارج موجب گستاخ شدن آمریکا و پیام وحدت موجب برون‌رفت از مشکلات فعلی اقتصادی خواهد شد.